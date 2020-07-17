17.07.2020

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Представлен ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

Honor MagicBook Pro

Бренд Honor официально представил ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition — преемника прошлогодней модели.

Ноутбук может оснащаться процессорами AMD Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H, но ни для одной из версий не предусмотрена возможность установки дискретного графического ускорителя. Объем оперативной памяти DDR4 RAM составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe NVMe — 512 Gb. Для защиты от перегрева устройство оснащено системой охлаждения SharkFin Dual Fan 2.0. Кроме того, в ноутбуке установлена тепловая трубка.

Экран с диагональю 16,1 дюйма обладает разрешением Full HD и занимает 90% площади верхней панели благодаря узким рамкам (ширина верхней и боковых рамок составляет 4,9 мм). Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB.

В оснащение входят выдвижная веб-камера, аудиосистема с объемным звучанием, порты USB Type-C и USB Type-A, интерфейс HDMI, стандартное 3,5-мм аудиогнездо и сканер отпечатков пальцев. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 65 Вт с возможностью пополнить 50% за 30 минут. Габариты составляют 369 × 234 × 16,9 мм, вес — 1,7 кг.

Стоимость ноутбука Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition составляет 671 доллар (с процессором Ryzen 5 4600H), 743 доллара (Ryzen 7 4800H). В продажу в Китае поступит 30 июля.

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