10.07.2020

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Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14

Apple iPhone iOS 14

Компания Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14. Ее установка займет немногим больше времени, чем традиционное обновление системного ПО.

Бету-версию могут установить владельцы iPhone 6s и более новых смартфонов фирменной линейки.

Для того, чтобы протестировать новую прошивку, необходимо зарегистрироваться в программе бета-тестирования iOS 14 на официальном сайте Apple.

В числе ключевых отличий iOS 14 от предыдущих версий — появление виджетов на домашнем экране, возможность выбора браузера и почтового клиента по умолчанию, функция авторизации на сайтах с помощью биометрии, улучшенный анти-трекинг для Safari, новый интерфейс ассистента Siri и другие функции.

Система может содержать различные баги и работать нестабильно. Поэтому перед ее установкой пользователям рекомендуется сделать резервную копию данных.

Кроме iOS 14, также стали доступны и публичные бета-версии iPadOS 14 и tvOS 14.

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