Что показала Apple на WWDC 2020
Компания Apple провела онлайн-конференцию WWDC 2020. Мероприятие было посвящено в основном софтверным обновлениям.
iOS 14
- В iOS 14 появятся виджеты (можно настраивать, меняя размеры и расположение) и их можно будет перенести прямо на основной экран, как на Android. Каждый виджет будет заменять от четырех до восьми приложений;
- Новая функция App Library, которая автоматически сортирует приложения и раскладывает их по папкам. Она позволит сократить количество экранов с иконками;
- Появится функция картинка в картинке, работающая во всей системе. Видео можно разместить в любом месте и его можно спрятать за пределами экрана, при этом оставить только звук;
- Siri получит новый компактный дизайн и больше не будет перекрывать весь экран. Ее ответы будут появляться в формате карточек;
- Голосовой набор текста полностью перенесли на смартфон, так что он будет работать быстрее, а Siri будет отправлять голосовые сообщения;
- Появится приложение для синхронного перевода, которое сможет определять язык говорящего автоматически;
- В iMessage появится функция закрепления переписок, а мимоджи получат новые типы кастомизации (включая медицинскую маску для лица). В приложении появятся упоминания и ответы на конкретные сообщения;
- Apple Maps обновят и сделают точнее, но новая версия будет доступна только в некоторых странах, включая США, Великобританию и Канаду. Появится велосипедная навигация. В картах также будет поддержка электромобилей. Система будет учитывать оставшийся заряд и в соответствии с ним рассчитывать маршрут водителя;
- В App Store появится App Clips — мини-версии приложений, которые можно использовать без установки. Для работы Clips нужен чип NFC или визуальный код, похожий на QR. Каждое такое мини-приложение должно «весить» не более 10 Mb. У одного полноценного приложения могут быть сотни Clips.
iPadOS 14
- В приложениях для просмотра фото и прослушивания музыки заметно обновится дизайн и навигация;
- Поиск и прием звонков на планшете будут занимать небольшую часть экрана. Сам по себе поиск станет универсальным;
- Появится новая функция Scribble, которая позволит использовать Apple Pencil во всей системе. Слова можно будет вписывать прямо в поисковые строки. Кроме того, при рисовании схем система с помощью машинного обучения будет автоматически исправлять картинку, например, делать окружности идеальными, а стрелки – аккуратными;
- iPad получит все обновления из iOS 14.
Прошивка AirPods
- Наушники смогут автоматически переключаться между устройствами;
- В AirPods Pro появится пространственный звук для просмотра фильмов с эффектом окружения.
watchOS 7
- Готовыми циферблатами можно будет делиться между собой, от устройства к устройству и в социальных сетях. Магазины и бренды также смогут предлагать свои варианты (комбинации настроек и виджетов);
- В Apple Watch появится трекинг сна. Они будут рекомендовать не только время пробуждения, но и когда лечь спать. Во втором случае смартфон перейдет в режим «не беспокоить» и сможет включить успокаивающую музыку. Также часы смогут будить только вибрацией;
- Машинное обучение в часах будет фиксировать процесс мытья рук: устройство «услышит» шум воды и включит таймер, а вибрация и звуки сообщат пользователю, когда он помыл руки достаточное время.
«Умный» дом и Apple TV
- Компания Apple объединилась с Google, Amazon и другими компаниями для создания универсального стандарта «умного дома»;
- Следить за состоянием своей квартиры можно будет с помощью мини-виджетов;
- Появится функция адаптивного света, которая будет подстраивать освещение в доме под нужды пользователя в течение дня;
- Просмотр с домашних камер будет встроен в Apple TV и другие устройства Apple. Если у пользователя установлен видеозвонок, он увидит гостя на экране своего телевизора прямо во время просмотра фильма;
- Apple TV теперь поддерживает Xbox Elite Controller и Xbox Adaptive Controller.
Apple TV+
- Apple показала первый тизер «Основания» по Айзеку Азимову. Сериал выйдет в 2021 году.
macOS Big Sur
- Дизайн macOS переделали с нуля, одновременно сохраняя привычную комплексность и приближение общего внешнего вида к виду iOS;
- Редизайну подверглись практически все приложения и панель задач;
- На macOS появится контрольная панель как на iOS (быстрая настройка сети и дисплея). В системе теперь есть полноценная поддержка виджетов в центре уведомлений.
- Дизайн Messages сделали близким к Messages на iOS;
- В Apple Maps на Mac появились любые места и навигация внутри помещений;
- Приложения, напрямую портированные с iPad, будут выглядеть на Mac лучше, с поддержкой нативного разрешения и выпадающих меню;
- Safari подвергся оптимизации. Браузер достаточно ускорили и сделали более щадящим для батареи. Браузер может показать, каким сайтам текущая страница передает данные. В Safari встроили автоматический перевод, а дизайн вкладок и стартовой страницы полностью обновили. Также появится поддержка расширений с выносом их иконок на верхнюю панель.
Приватность
- Приложениям можно будет отдавать только свою примерную локацию, а не точную;
- У каждого приложения появится универсальная карточка, на которой будет указано, какую информацию он собирает о пользователе.
Apple переведет Mac на собственные процессоры
В Apple объяснили, что чипы других производителей для нее всегда были ограничением. Именно поэтому iPhone и iPad, работавшие на собственных ARM-процессорах, развивались гораздо быстрее. Теперь то же самое должно произойти и с Mac. С помощью своих чипов компания хочет достигнуть десктопной мощности на ноутбуках, сохранив низкое энергопотребление. У всех устройств Apple будет одинаковая архитектура, это позволит разработчикам проще создавать универсальные приложения. Чтобы адаптировать приложения под ARM, разработчикам нужно будет просто использовать новую версию Xcode. Компании Microsoft и Adobe уже объявили о поддержки этой инициативы.
Apple гарантирует плавный переход на новую платформу. Даже неоптимизированные приложения будут запускаться на ARM. Mac на базе ARM сможет без проблем скачивать приложения для iOS и iPadOS. Apple продолжит еще какое-то время выпускать компьютеры на Intel, а полный переход произойдет в течение двух лет.