Что показала Apple на WWDC 2020

Компания Apple провела онлайн-конференцию WWDC 2020. Мероприятие было посвящено в основном софтверным обновлениям.

iOS 14

В iOS 14 появятся виджеты (можно настраивать, меняя размеры и расположение) и их можно будет перенести прямо на основной экран, как на Android. Каждый виджет будет заменять от четырех до восьми приложений;

Новая функция App Library, которая автоматически сортирует приложения и раскладывает их по папкам. Она позволит сократить количество экранов с иконками;

Появится функция картинка в картинке, работающая во всей системе. Видео можно разместить в любом месте и его можно спрятать за пределами экрана, при этом оставить только звук;

Siri получит новый компактный дизайн и больше не будет перекрывать весь экран. Ее ответы будут появляться в формате карточек;

Голосовой набор текста полностью перенесли на смартфон, так что он будет работать быстрее, а Siri будет отправлять голосовые сообщения;

Появится приложение для синхронного перевода, которое сможет определять язык говорящего автоматически;

В iMessage появится функция закрепления переписок, а мимоджи получат новые типы кастомизации (включая медицинскую маску для лица). В приложении появятся упоминания и ответы на конкретные сообщения;

Apple Maps обновят и сделают точнее, но новая версия будет доступна только в некоторых странах, включая США, Великобританию и Канаду. Появится велосипедная навигация. В картах также будет поддержка электромобилей. Система будет учитывать оставшийся заряд и в соответствии с ним рассчитывать маршрут водителя;

В App Store появится App Clips — мини-версии приложений, которые можно использовать без установки. Для работы Clips нужен чип NFC или визуальный код, похожий на QR. Каждое такое мини-приложение должно «весить» не более 10 Mb. У одного полноценного приложения могут быть сотни Clips.

iPadOS 14

В приложениях для просмотра фото и прослушивания музыки заметно обновится дизайн и навигация;

Поиск и прием звонков на планшете будут занимать небольшую часть экрана. Сам по себе поиск станет универсальным;

Появится новая функция Scribble, которая позволит использовать Apple Pencil во всей системе. Слова можно будет вписывать прямо в поисковые строки. Кроме того, при рисовании схем система с помощью машинного обучения будет автоматически исправлять картинку, например, делать окружности идеальными, а стрелки – аккуратными;

iPad получит все обновления из iOS 14.

Прошивка AirPods

Наушники смогут автоматически переключаться между устройствами;

В AirPods Pro появится пространственный звук для просмотра фильмов с эффектом окружения.

watchOS 7

Готовыми циферблатами можно будет делиться между собой, от устройства к устройству и в социальных сетях. Магазины и бренды также смогут предлагать свои варианты (комбинации настроек и виджетов);

В Apple Watch появится трекинг сна. Они будут рекомендовать не только время пробуждения, но и когда лечь спать. Во втором случае смартфон перейдет в режим «не беспокоить» и сможет включить успокаивающую музыку. Также часы смогут будить только вибрацией;

Машинное обучение в часах будет фиксировать процесс мытья рук: устройство «услышит» шум воды и включит таймер, а вибрация и звуки сообщат пользователю, когда он помыл руки достаточное время.

«Умный» дом и Apple TV

Компания Apple объединилась с Google, Amazon и другими компаниями для создания универсального стандарта «умного дома»;

Следить за состоянием своей квартиры можно будет с помощью мини-виджетов;

Появится функция адаптивного света, которая будет подстраивать освещение в доме под нужды пользователя в течение дня;

Просмотр с домашних камер будет встроен в Apple TV и другие устройства Apple. Если у пользователя установлен видеозвонок, он увидит гостя на экране своего телевизора прямо во время просмотра фильма;

Apple TV теперь поддерживает Xbox Elite Controller и Xbox Adaptive Controller.

Apple TV+

Apple показала первый тизер «Основания» по Айзеку Азимову. Сериал выйдет в 2021 году.

macOS Big Sur

Дизайн macOS переделали с нуля, одновременно сохраняя привычную комплексность и приближение общего внешнего вида к виду iOS;

Редизайну подверглись практически все приложения и панель задач;

На macOS появится контрольная панель как на iOS (быстрая настройка сети и дисплея). В системе теперь есть полноценная поддержка виджетов в центре уведомлений.

Дизайн Messages сделали близким к Messages на iOS;

В Apple Maps на Mac появились любые места и навигация внутри помещений;

Приложения, напрямую портированные с iPad, будут выглядеть на Mac лучше, с поддержкой нативного разрешения и выпадающих меню;

Safari подвергся оптимизации. Браузер достаточно ускорили и сделали более щадящим для батареи. Браузер может показать, каким сайтам текущая страница передает данные. В Safari встроили автоматический перевод, а дизайн вкладок и стартовой страницы полностью обновили. Также появится поддержка расширений с выносом их иконок на верхнюю панель.

Приватность

Приложениям можно будет отдавать только свою примерную локацию, а не точную;

У каждого приложения появится универсальная карточка, на которой будет указано, какую информацию он собирает о пользователе.

Apple переведет Mac на собственные процессоры

В Apple объяснили, что чипы других производителей для нее всегда были ограничением. Именно поэтому iPhone и iPad, работавшие на собственных ARM-процессорах, развивались гораздо быстрее. Теперь то же самое должно произойти и с Mac. С помощью своих чипов компания хочет достигнуть десктопной мощности на ноутбуках, сохранив низкое энергопотребление. У всех устройств Apple будет одинаковая архитектура, это позволит разработчикам проще создавать универсальные приложения. Чтобы адаптировать приложения под ARM, разработчикам нужно будет просто использовать новую версию Xcode. Компании Microsoft и Adobe уже объявили о поддержки этой инициативы.

Apple гарантирует плавный переход на новую платформу. Даже неоптимизированные приложения будут запускаться на ARM. Mac на базе ARM сможет без проблем скачивать приложения для iOS и iPadOS. Apple продолжит еще какое-то время выпускать компьютеры на Intel, а полный переход произойдет в течение двух лет.