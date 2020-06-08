08.06.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииМониторыHuawei выпустила в продажу smart-панели для офиса IdeaHub S

Huawei выпустила в продажу smart-панели для офиса IdeaHub S

Huawei IdeaHub S

Компания Huawei в апреле этого года представила новую линейку smart-панелей IdeaHub Smart Screen, в которую вошли модели IdeaHub S, IdeaHub Pro и IdeaHub Enterprise. Устройства с развитыми коммуникационными функциями могут применяться для проведения презентаций, организации видеоконференцсвязи и пр.

Сегодня в продажу поступила базовая модель IdeaHub S, которая доступна в трех версиях: настенная с экранами диагональю 65 и 86 дюймов за 3719 и 7777 долларов соответственно, а также напольная с экраном диагональю 65 дюймов за 4100 долларов.

Smart-панель Huawei IdeaHub S характеризуется сверхнизкой задержкой 35 мс и функцией интеллектуального распознавания рукописного текста. Кроме того, поддерживаются собственные конференции WeLink и декодирование HD-видео H.265 1080p. Экран получил камеру разрешением 1080р.

Как заявляет Huawei, устройство представляет собой интеллектуальный терминальный продукт, который объединяет умную запись, экран высокого разрешения и видеоконференции для офисов.

ТЕГИ:
В Великобритании планируется выплачивать по 6000 фунтов стерлингов водителям, пересевшим на электромобили
Red Hat представляет Quarkus, Java-фреймворк для для разработки облачных приложений, ориентированных на запуск в Kubernetes-средах
Новости по теме
Гаджеты
HUAWEI cib ölçülü mobil router t
Смартфоны
Huawei Enjoy Z 5G: Dimensity 800
Hardware VR
Huawei анонсировала чип HiSilico
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!