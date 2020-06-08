Huawei выпустила в продажу smart-панели для офиса IdeaHub S
Компания Huawei в апреле этого года представила новую линейку smart-панелей IdeaHub Smart Screen, в которую вошли модели IdeaHub S, IdeaHub Pro и IdeaHub Enterprise. Устройства с развитыми коммуникационными функциями могут применяться для проведения презентаций, организации видеоконференцсвязи и пр.
Сегодня в продажу поступила базовая модель IdeaHub S, которая доступна в трех версиях: настенная с экранами диагональю 65 и 86 дюймов за 3719 и 7777 долларов соответственно, а также напольная с экраном диагональю 65 дюймов за 4100 долларов.
Smart-панель Huawei IdeaHub S характеризуется сверхнизкой задержкой 35 мс и функцией интеллектуального распознавания рукописного текста. Кроме того, поддерживаются собственные конференции WeLink и декодирование HD-видео H.265 1080p. Экран получил камеру разрешением 1080р.
Как заявляет Huawei, устройство представляет собой интеллектуальный терминальный продукт, который объединяет умную запись, экран высокого разрешения и видеоконференции для офисов.