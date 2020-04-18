18.04.2020

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Huawei представила панели IdeaHub Smart Screen с диагональю 65 и 86 дюймов

Huawei IdeaHub Smart Screen

Компания Huawei представила новые продукты для корпоративных клиентов — smart-панели большого размера, объединенные в линейку IdeaHub Smart Screen.

Были представлены модели IdeaHub S с форматом Full HD (1920 × 1080 точек), IdeaHub Pro и IdeaHub Enterprise, которые поддерживают стандарт 4К (3840 × 2160 пикселей). Устройства с развитыми коммуникационными функциями могут применяться для проведения презентаций, организации видеоконференцсвязи и пр.

Все панели будут предлагаться в версиях размером 65 и 86 дюймов по диагонали. Панели можно устанавливать на специальную мобильную подставку или монтировать на стену. Взаимодействовать с устройствами можно при помощи специального пера. Реализованы функции интеллектуального распознавания рукописного текста. Пользователи смогут рисовать, делать заметки и т.д.

Линейка IdeaHub Smart Screen поступит в продажу 8 июня. Цены пока неизвестны.

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