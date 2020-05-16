16.05.2020

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Сервис Google Meet стал доступен бесплатно всем пользователям

Google Meet

В конце апреля компания Google объявила о том, что бесплатная версия Google Meet станет доступна для всех пользователей в течение ближайших недель. Вчера многие пользователи получили оповещение о том, что теперь могут бесплатно пользоваться сервисом Meet.

Google Meet — это платформа для проведения видеоконференций, изначально создававшаяся для бизнеса, но в реалиях пандемии ставшая доступной всем. Видеоконференции в Google Meet и их записи на Google Диске защищены шифрованием.

Текущий режим использования Meet без ограничений продлится до 30 сентября. После этой даты для обычных пользователей видеоконференция сможет длиться только 60 минут.

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