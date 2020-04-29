Видеоконференции в Google Meet становятся доступными всем пользователям

Компания Google объявила о широком запуске видеоконференций в Google Meet для рядовых пользователей. Ранее расширенные возможности сервиса были доступны только бизнес-пользователям GSuite и GSuite for Education. Теперь бесплатный доступ открывается для всех пользователей.

С мая обычные пользователи смогут зарегистрироваться в Google Meet с помощью электронной почты Gmail. Бесплатно можно пользоваться функциями, которые ранее предоставлялись только при наличии бизнес-аккаунтов. В их числе: видеоконференции длительностью до 60 мин (до 30 сентября действуют условия без ограничения по времени), до 100 участников конференции одновременно, демонстрация экрана, редактирование в режиме реального времени, конфигурация окон на экране в зависимости от предпочтений.

Видеоконференции в Google Meet и их записи на Google Диске защищены шифрованием. Компания отмечает, что данные пользователей Google Meet не используются для рекламы и не передаются третьим сторонам.

Бесплатная версия Google Meet станет доступна для всех пользователей в течение ближайших недель. Пользователи могут подписаться на уведомления через специальную форму. В дальнейшем подключиться к сервису можно будет как в веб-версии meet.google.com, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.