Нестандартное применение роликам для Apple Mac Pro за 699 долларов

В середине апреле Infocity сообщал о том, что компания Apple выпустила ролики для Mac Pro за 699 долларов. В набор входят четыре ролика из хромированной нержавеющей стали и резины.

Стоимость комплекта наделала немало шума в интернете. Проверить, стоит ли аксессуар этих денег, взялся автор YouTube-канала Braille Skateboarding. В своем видео он использовал дорогостоящий аксессуар в качестве комплектующих для скейтборда.

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Стандартные ролики для скейта стоят на Amazon в среднем 20 – 50 долларов. Но блогер, по его словам, решил опробовать в деле «магию Apple». К своей новой доске он прикрепил дорогостоящий аксессуар для Mac Pro. Первая попытка проехаться оказалась провальной — ролики произвольно поворачивались в разных направлениях, и справиться с «яблочным» скейтбордом не смогли даже профессионалы.

С использованием специальной фиксирующей подвески ход доски выровнялся и в результате автор видео и другие скейтеры смогли выполнить несколько трюков. Блогер отметил, что с роликами для Mac Pro доска получилась слишком тяжелой и даже несмотря на потраченные немаленькие деньги, он вряд ли будет пользоваться ей в дальнейшем.