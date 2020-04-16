Apple выпустила ролики для Mac Pro за 699 долларов

Apple Mac Pro в максимальной комплектации имеет стоимость порядка 53 тыс. долларов. На сайте Apple появился новый аксессуар: набор фирменных роликов Mac Pro Wheels Kit для удобства перемещения корпуса по офису.

В набор входят четыре ролика из хромированной нержавеющей стали и резины. Установку придется проводить самостоятельно, для этого в комплекте предусмотрен фирменный шестигранный ключ, но пользователю могут потребоваться и другие инструменты. Производитель предупреждает, что Mac Pro станет на один дюйм выше — это стоит учитывать при его расположении под столом.

Стоимость комплекта составляет 699 долларов, а при заказе вместе с системным блоком – 400 долларов.

Для пользователей, которые приобрели Mac Pro 2019 уже с роликами, но желает сделать его стационарным, компания предлагает приобрести стандартный комплект из четырех стальных ножек под названием Mac Pro Feet Kit. Стоимость набора составит 299 долларов.

Оба комплекта уже доступны для заказа в официальном интернет-магазине Apple.