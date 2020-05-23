Mazda приступила к производству своего первого электрокара
Официальный анонс Mazda MX-30 состоялся в октябре прошлого года на Токийском автосалоне. Теперь японская компания сообщила, что на заводе в Хиросиме стартовало массовое производство электрокара.
Электрокроссовер MX-30 оснащен электрической системой e-Skyactiv. Она состоит из электромотора мощностью 107 кВт (145 л.с.) на передней оси и 35,5 кВт аккумулятора. Это позволит кроссоверу проехать на одном заряде порядка 200 км по циклу WLTP, что крайне мало по современным меркам.
Поддерживается AC-зарядка мощностью 6.6 кВт и DC-зарядка мощностью до 50 кВт через разъемы CHAdeMO или CCS. При использовании быстрой DC-зарядки на восполнение 80% заряда уйдет около 40 мин.
Одной из главных особенностей Mazda MX-30 являются двери Freestyle. Передние двери открываются на 82 градуса, задние — на 80 градусов.
Mazda сообщает, что центральная консоль MX-30 изготовлена из пробкового материала, а часть тканевых поверхностей сделана из переработанных пластиковых бутылок.
Первые поставки Mazda MX-30 в Европу намечены уже на осень этого года. Ориентировочная стоимость электрического кроссовера составит 34 тыс. евро.