График выхода глобальной версии MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi
Компания Xiaomi провела презентацию глобальной версии фирменной оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi.
Фирменная прошивка MIUI 12 впервые была показана в конце апреля в Китае. В MIUI 12 были перерисованы многие анимации, переработаны навигационные жесты, добавлена поддержка динамических обоев и расширенная настройка Always-on Display, новые опции получил режим многооконности, приложения могут открываться во всплывающих окнах, появилась новая темная тема и много других изменений. Ничего нового глобальная версия MIUI 12 по сравнению с китайской не получила.
Компания также сообщила график выхода глобальной версии MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi. Кроме того, на следующей неделе стартует бета-тестирование глобальной версии MIUI 12. Записаться для участия можно через приложение Mi Community.
Если в Китае развертывание MIUI 12 пройдет в три этапа, то глобальная версия прошивки будет распространяться двумя этапами. Смартфоны, которые вошли в первый этап, начнут получать MIUI 12 в конце июня. Сроки второго этапа не объявлены.
Первый этап:
- Xiaomi Mi 9;
- Xiaomi Mi 9T;
- Xiaomi Mi 9T Pro;
- Redmi K20;
- Redmi K20 Pro.
Второй этап:
- Pocophone F1/Poco F1;
- Poco F2 Pro;
- Poco X2;
- Redmi Y2;
- Redmi Y3;
- Redmi S2;
- Redmi 6/6A/6 Pro;
- Redmi 7/7A;
- Redmi 8/8A/8A Dual;
- Redmi Note 5/Note 5 Pro;
- Redmi Note 6 Pro;
- Redmi Note 7/Note 7S/Note 7 Pro;
- Redmi Note 8/Note 8T/Note 8 Pro;
- Redmi Note 9/Note 9S/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max;
- Mi8/Mi8 Pro/Mi8 Lite;
- Mi9 SE/Mi9 Lite;
- Mi10/Mi10 Pro/Mi10 Lite;
- Mi Note 3;
- Mi Note 10/Mi Note 10 Lite;
- Mi Max 3;
- Mi Mix 2/Mix 2S;
- Mi Mix 3.