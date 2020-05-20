20.05.2020

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График выхода глобальной версии MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi

Xiaomi MIUI 12

Компания Xiaomi провела презентацию глобальной версии фирменной оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi.

Фирменная прошивка MIUI 12 впервые была показана в конце апреля в Китае. В MIUI 12 были перерисованы многие анимации, переработаны навигационные жесты, добавлена поддержка динамических обоев и расширенная настройка Always-on Display, новые опции получил режим многооконности, приложения могут открываться во всплывающих окнах, появилась новая темная тема и много других изменений. Ничего нового глобальная версия MIUI 12 по сравнению с китайской не получила.

Компания также сообщила график выхода глобальной версии MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi. Кроме того, на следующей неделе стартует бета-тестирование глобальной версии MIUI 12. Записаться для участия можно через приложение Mi Community.

Если в Китае развертывание MIUI 12 пройдет в три этапа, то глобальная версия прошивки будет распространяться двумя этапами. Смартфоны, которые вошли в первый этап, начнут получать MIUI 12 в конце июня. Сроки второго этапа не объявлены.

Первый этап:

  • Xiaomi Mi 9;
  • Xiaomi Mi 9T;
  • Xiaomi Mi 9T Pro;
  • Redmi K20;
  • Redmi K20 Pro.

Второй этап:

  • Pocophone F1/Poco F1;
  • Poco F2 Pro;
  • Poco X2;
  • Redmi Y2;
  • Redmi Y3;
  • Redmi S2;
  • Redmi 6/6A/6 Pro;
  • Redmi 7/7A;
  • Redmi 8/8A/8A Dual;
  • Redmi Note 5/Note 5 Pro;
  • Redmi Note 6 Pro;
  • Redmi Note 7/Note 7S/Note 7 Pro;
  • Redmi Note 8/Note 8T/Note 8 Pro;
  • Redmi Note 9/Note 9S/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max;
  • Mi8/Mi8 Pro/Mi8 Lite;
  • Mi9 SE/Mi9 Lite;
  • Mi10/Mi10 Pro/Mi10 Lite;
  • Mi Note 3;
  • Mi Note 10/Mi Note 10 Lite;
  • Mi Max 3;
  • Mi Mix 2/Mix 2S;
  • Mi Mix 3.
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