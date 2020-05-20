Компания Xiaomi провела презентацию глобальной версии фирменной оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi.

Фирменная прошивка MIUI 12 впервые была показана в конце апреля в Китае. В MIUI 12 были перерисованы многие анимации, переработаны навигационные жесты, добавлена поддержка динамических обоев и расширенная настройка Always-on Display, новые опции получил режим многооконности, приложения могут открываться во всплывающих окнах, появилась новая темная тема и много других изменений. Ничего нового глобальная версия MIUI 12 по сравнению с китайской не получила.

Компания также сообщила график выхода глобальной версии MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi. Кроме того, на следующей неделе стартует бета-тестирование глобальной версии MIUI 12. Записаться для участия можно через приложение Mi Community.

Если в Китае развертывание MIUI 12 пройдет в три этапа, то глобальная версия прошивки будет распространяться двумя этапами. Смартфоны, которые вошли в первый этап, начнут получать MIUI 12 в конце июня. Сроки второго этапа не объявлены.

Первый этап:

Xiaomi Mi 9;

Xiaomi Mi 9T;

Xiaomi Mi 9T Pro;

Redmi K20;

Redmi K20 Pro.

Второй этап: