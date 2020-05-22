Dell Precision 5750: первая 17-дюймовая рабочая станция с безрамочным экраном

Помимо обновленных ноутбуков Precision 3000-й серии, компания Dell представила новые модели Precision 5000-й серии — 15-дюймовую (5550) и 17-дюймовую (5750). Толщина младшей версии составляет всего 11,6 мм, старшей — 13,15 мм.

Обе модели получили дисплеи InfinityEdge с узкими рамками и с соотношением сторон 16:10. Новинки могут быть оборудованы двумя видами панелей. Первый вариант предложит разрешение 1920 × 1200 пикселей, частоту обновления 60 Hz, а также 100% охвата пространства sRGB. Второй вариант — сенсорный экран с 4K-разрешением, частотой обновления 60 Hz и 100% охвата AdobeRGB. В обоих случаях яркость панелей составляет 500 кд/м2.

На выбор покупателей предлагаются конфигурации с процессорами Intel Core 10-го поколения, начиная от Core i5-10400H до Core i9-10885H. Объем оперативной памяти DDR4-2993 составляет до 64 Gb, NVMe SSD-накопителя — от 256 Gb до 2 Tb. В максимальной конфигурации за графическую подсистему 15-дюймовой модели отвечает ускоритель NVIDIA Quadro T2000 с 4 Gb памяти GDDR6. 17-дюймовая модель предлагает более производительное решение в виде NVIDIA Quadro RTX 3000 с 6 Gb памяти GDDR6.

Модель Precision 5550 предлагает два порта Thunderbolt 3 (USB Type-C) и один USB 3.2 Type-C. В модели Precision 5750 присутствуют четыре порта Thunderbolt 3 (USB Type-C). Оба ноутбука имеют поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, оборудованы универсальными аудиоразъемами и полноразмерным слотом для SD-карт.

Стоимость портативной рабочей станции Dell Precision 5550 начинается от 1999 долларов. В продаже появится 28 мая. Модель Dell Precision 5750 будет предлагаться от 2399 долларов. В продажу поступит 6 июня.