Dell обновила бюджетные ноутбуки Precision 3000-й серии

Компания Dell представила обновленные портативные ноутбуки Precision 3000-й серии. Новые модели получили названия Precision 3550 и Precision 3551. Ноутбуки получили 15,6-дюймовые экраны с разрешением 1920 × 1080 пикселей.

Младшая модель Precision 3550 может быть оборудована процессорами Intel серии Comet Lake-U (до Core i7-10810U), а также графической системой NVIDIA Quadro P520. Старшая Precision 3551 предлагает более производительные чипы Comet Lake-H. За графическую подсистему отвечает дискретная видеокарта NVIDIA Quadro P620.

Оба ноутбука имеют по два слота для оперативной памяти. Младшая версия поддерживает до 32 Gb ОЗУ DDR4-2667, старшая предлагает поддержку до 64 Gb памяти DDR4-2993. Precision 3550 предлагает установку одного жесткого диска объемом до 2 Tb или NVMe SSD-накопителя, объемом также 2 Tb. В старшую версию можно установить оба устройства хранения одновременно.

У младшей версии объем аккумуляторной батареи составляет 68 Вт·ч, у старшей — 97 Вт·ч.

Клавиатуры обеих моделей оснащены мини-джойстиком (трекпойнтом). Кроме того, по сравнению с предыдущими моделями обновленные Precision 3000 стали легче и тоньше. Есть поддержка Wi-Fi 6, ноутбуки оснащены портом Thunderbolt 3 (USB Type-C), тремя разъемами USB 3.1, HDMI, RJ-45, а также комбинированным аудиоразъемом и слотом для SD-карт. Есть сканер отпечатков пальцев.

Стоимость ноутбука Precision 3550 начинается с отметки 939 долларов, Precision 3551 — с 1049 долларов. Оба ноутбука уже поступили в продажу.