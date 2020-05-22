22.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиDell обновила бюджетные ноутбуки Precision 3000-й серии

Dell обновила бюджетные ноутбуки Precision 3000-й серии

Dell Precision 3000

Компания Dell представила обновленные портативные ноутбуки Precision 3000-й серии. Новые модели получили названия Precision 3550 и Precision 3551. Ноутбуки получили 15,6-дюймовые экраны с разрешением 1920 × 1080 пикселей.

Младшая модель Precision 3550 может быть оборудована процессорами Intel серии Comet Lake-U (до Core i7-10810U), а также графической системой NVIDIA Quadro P520. Старшая Precision 3551 предлагает более производительные чипы Comet Lake-H. За графическую подсистему отвечает дискретная видеокарта NVIDIA Quadro P620.

Оба ноутбука имеют по два слота для оперативной памяти. Младшая версия поддерживает до 32 Gb ОЗУ DDR4-2667, старшая предлагает поддержку до 64 Gb памяти DDR4-2993. Precision 3550 предлагает установку одного жесткого диска объемом до 2 Tb или NVMe SSD-накопителя, объемом также 2 Tb. В старшую версию можно установить оба устройства хранения одновременно.

У младшей версии объем аккумуляторной батареи составляет 68 Вт·ч, у старшей — 97 Вт·ч.

Клавиатуры обеих моделей оснащены мини-джойстиком (трекпойнтом). Кроме того, по сравнению с предыдущими моделями обновленные Precision 3000 стали легче и тоньше. Есть поддержка Wi-Fi 6, ноутбуки оснащены портом Thunderbolt 3 (USB Type-C), тремя разъемами USB 3.1, HDMI, RJ-45, а также комбинированным аудиоразъемом и слотом для SD-карт. Есть сканер отпечатков пальцев.

Стоимость ноутбука Precision 3550 начинается с отметки 939 долларов, Precision 3551 — с 1049 долларов. Оба ноутбука уже поступили в продажу.

ТЕГИ:
Представлен первый в мире SSD-накопитель NVMe M.2 емкостью 8 Tb
Бэкап умер! Да здравствует бэкап!
Новости по теме
Ноутбуки
Ноутбуки Dell Precision 7000-й с
Ноутбуки
Dell Precision 5750: первая 17-д
Ноутбуки
Alienware Area 51m R2 — мо
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!