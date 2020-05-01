01.05.2020

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Анонс нового процессора MediaTek Helio G85, дебютировавшего в Redmi Note 9

MediaTek Helio G85

Новая однокристальная платформа, получившая название MediaTek Helio G85, дебютировала в смартфоне Redmi Note 9. Чипсет выполнен по 12-нм техпроцессу.

В конфигурацию MediaTek Helio G85 входят два высокопроизводительных ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2 GHz, шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 GHz и GPU Mali G52 MP2.

MediaTek Helio G85

Та же конфигурация и у Helio G80, единственное отличие — на 50 MHz большая частота графического ядра у G85 (1000 MHz против 950 MHz), что заметным образом на производительности не сказывается.

Возможно, у Helio G85 есть еще какие-то отличия от G80. Но об этом будет известно, когда MediaTek опубликует все параметры новинки на официальном сайте.

Согласно результатам тестов, Helio G85 оказался несколько производительнее, чем Exynos 9611 производства Samsung и Qualcomm Snapdragon 665.

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