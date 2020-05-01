Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro: аккумулятор 5020 мА·ч, NFC и стоимость от 200 долларов

Помимо смартфона Mi Note 10 Lite, компания Xiaomi представила в Европе еще две модели — международную версию вышедшего ранее в Китае Redmi Note 9 Pro и совершенно новый Redmi Note 9.

Модель Redmi Note 9 Pro оснащена 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с тонкими рамками и небольшим вырезом под фронтальную камеру по центру. Для защиты смартфон прикрыт с обеих сторон закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

Аппаратная основа – процессор Snapdragon 720G, графика Adreno 618. Смартфон оснастили квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, ультраширокоугольным на 8 Мп с углом обзора 119 градусов, макрообъективом и датчиком глубины для портретных снимков с размытым фоном. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Отдельно производитель отметил сильно улучшенную вибрацию, в которой используется новый вибромотор, и наличие модуля NFC для бесконтактной оплаты покупок при помощи смартфона.

Технические характеристики Redmi Note 9 Pro:

Дисплей: IPS, 6,67″, 2400 х 1080, стекло Gorilla Glass 5;

Процессор: Snapdragon 720G, графика Adreno 618;

Оперативная память: 6 Gb;

Встроенная память: 64/128 Gb;

Основная камера: 64 Мп (f/1.89) + 8 Мп (f/2.2, угол обзора 119° + 5 Мп (f/2.4, макрообъектив) + 2 Мп (f/2.4, датчик глубины);

Фронтальная камера: 16 Мп;

Аккумулятор: 5020 мА ч, 30 Вт быстрая зарядка (в комплекте блок на 33 Вт);

Безопасность: сканер отпечатков пальцев на боковой грани;

Оснащение: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi11 ac (2.4 GHz + 5 GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5, GPS, NFC, ИК-порт, USB Type-C, 3,5-мм.

Смартфон Redmi Note 9 Pro в версии 6/64 Gb памяти будет стоить 269 долларов, а вариант на 6/128 Gb будет предложен за 299 долларов.

Модель Redmi Note 9 выполнена в схожем с Pro-версией дизайне, но имеет ряд отличий.

Размер IPS-экрана по диагонали составляет 6,53 дюйма, а отверстие под фронтальную камеру расположено в углу. Также есть отличия в составе камер и в расположении сканера отпечатков пальцев.

Redmi Note 9 получил процессор MediaTek Helio G85. Xiaomi уверяет, что в сравнении с Redmi Note 8 (Snapdragon 665), производительность выросла на 21%. Модуль NFC в этом устройстве также имеется.

Технические характеристики Redmi Note 9:

Дисплей: IPS, 6,53″, 2340 х 1080, стекло Gorilla Glass 5;

Процессор: MediaTek Helio G85;

Оперативная память: 3/4 Gb;

Встроенная память: 64/128 Gb;

Основная камера: 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (f/2.2, угол обзора 118°) + 2 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (f/2.4, датчик глубины);

Фронтальная камера: 13 Мп;

Аккумулятор: 5020 мАч, 18 Вт быстрая зарядка;

Безопасность: сканер отпечатков пальцев на задней панели;

Связь: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS, NFC, ИК-порт, USB Type-C, 3,5-мм.

Redmi Note 9 будет доступен в версиях 3/64 Gb и 4/128 Gb памяти по стоимости 199 долларов и 249 долларов соответственно.

Обе модели поступят в продажу в середине мая.