14.04.2020

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Smart-часы Huawei Watch GT 2e получили новую функцию

Huawei Watch GT 2e

Модель smart-часов Huawei Watch GT 2e была представлена одновременно с флагманскими смартфонами серии P40 и ее продажи начались совсем недавно. Производитель выпустил обновление программного обеспечения, активирующее одну из ключевых функций гаджета.

Как заявила компания, Huawei Watch GT 2e впервые среди часов бренда поддерживают функцию отслеживания насыщенности крови кислородом (SpO2). Но эта функция была неактивна на часах. Апдейт под номером 1.0.1.20 объемом 50,09 Mb активирует SpO2.

Прошлогодняя модель Huawei Watch GT 2 также получила обновление. Апдейт под номером 1.0.11.20 объемом 2,84 Mb исправляет некоторые ошибки и недочеты в ПО.

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