Вместе с новыми флагманскими смартфонами серии P40 компания Huawei представила smart-часы Watch GT 2e. Это новая версия модели Watch GT 2, основное отличие заключается в дизайне с плоскими кнопками.

Часы оснащены AMOLED-дисплеем диаметром 1,39 дюйма с разрешением 454 х 454 пикселя.

В основе устройства лежит фирменный процессор Kirin A1 с поддержкой Bluetooth 5.1, что обеспечивает пониженное энергопотребление. 4 Gb встроенной памяти можно использовать для хранения до 400 песен.

Watch GT 2e позволяют отслеживать физическую активность во время спортивных тренировок, считать количество пройденных шагов и сожженных калорий, измерять пульс и уровень насыщенности крови кислородом, следить за уровнем стресса и за сном. Также часы могут принимать входящие звонки, отображать уведомления и управлять воспроизведением музыки. Есть защита от воды.

Производитель обещает 14 дней автономной работы от аккумулятора на 455 мАч в обычном режиме использования, 30 часов беспрерывной работы GPS или 24 часа прослушивания музыки.

Smart-часы Huawei Watch GT 2e поступят в продажу 20 апреля по цене 199 евро.