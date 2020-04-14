14.04.2020

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OnePlus Bullets Wireless Z: беспроводные наушники с автономностью до 20 часов

OnePlus Bullets Wireless Z

Вместе с новыми смартфонами OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro были представлены беспроводные наушники Bullets Wireless Z. Это обновленная версия прошлогодней модели Bullets Wireless 2.

Отличительной особенностью новинки является то, что она способна на полном заряде обеспечивать до 20 часов прослушивания музыки или просмотра фильмов. Кроме того, благодаря поддержке скоростной зарядки за 10 минут можно пополнить заряд встроенной батареи на 10 часов автономной работы. Заряжаются наушники через встроенный разъем USB Type-C.

Bullets Wireless Z выполнены в форм-факторе внутриканальных затычек со сменными силиконовыми насадками и нашейным креплением. В наушники встроены магниты для предотвращения запутывания. В Bullets Wireless Z есть один динамический излучатель диаметром 9,2 мм.

Важной особенностью наушников производитель называет сверхнизкое время задержки — всего 110 мс. Заявлена поддержка голосового помощника Google Assistant и защита от воды по стандарту IP55. Имеется удобная функция быстрого управления с помощью сенсорной кнопки.

Поддерживается Bluetooth 5.0 с передачей звука на расстояние до 10 м. В комплекте предусмотрены силиконовые накладки трех размеров. Вес – 28 гр.

Наушники OnePlus Bullets Wireless Z будут доступны в белом, черном, синем и зеленом цветах по цене 49,95 долларов.

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