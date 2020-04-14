Представлены флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Китайская компания OnePlus, в рамках онлайн-трансляции, представила новое поколение флагманских смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8 получил изогнутый 6,5-дюймовой Fluid AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Pro-версия оснащена 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением Quad HD+ и частотой обновления 120 Hz.

Оба смартфона построены на базе флагманского процессора Snapdragon 865 (восемь ядер Kryo 585 @2,84 GHz). Для обеспечения поддержки сетей 5G используется модем Snapdragon X55. За графику отвечает Adreno 650. Объем оперативной памяти составляет до 12 Gb, встроенной — до 256 Gb.

Основная камера в OnePlus 8 тройная: используются 48 Мп сенсор Sony IMX586, 16 Мп широкоугольная и 2 Мп макрообъектив. В Pro-версии основная камера представлена четырьмя датчиками: основной модуль на 48 Мп с новейшим сенсором Sony IMX689, сверхширокоугольный модуль на 48 Мп с сенсором Sony IMX586, телефотомодуль на 8 Мп с трехкратным гибридным зумом и 5 Мп дополнительный датчик. Добавлена улучшенная оптическая и электронная стабилизация и ночной портретный режим. Важным новшеством является возможность съемки видео в формате HDR. Массив из трех микрофонов обеспечивает поддержку функции Audio Zoom, которая усиливает голос и приглушает окружающие шумы. Фронтальная камера в смартфонах разрешением 16 Мп.

OnePlus 8 получил аккумулятор емкостью 4300 мА·ч с функцией быстрой зарядки Warp Charge 30T. А модель OnePlus 8 Pro — на 4510 мА·ч с поддержкой не только быстрой проводной, но и быстрой беспроводной зарядки. Можно пополнить заряд батареи смартфона на 50% всего за 30 минут.

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Технические характеристики смартфонов OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro:

Дисплей: Fluid AMOLED, 6,5″, 2400 х 1080, 90 Hz, поддержка HDR10+ | Fluid AMOLED, 6,78″, 3168 x 1440, 120Hz, поддержка HDR10+, яркость 1300 нит, MEMC-чип;

ОС: Android 10 с оболочкой OxygenOS;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 865, графика Adreno 650;

Оперативная память: 8/12 Gb, LPDDR4x | 8/12 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128/256 Gb, UFS 3.0;

Основная камера: 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75, OIS + EIS), 16 Мп (угол обзора 116°, f/2.4) и 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) | 48 Мп (Sony IMX689, f/1.78, OIS + EIS), 48 Мп (Sony IMX586, угол обзора 120°, f/2.2), 8 Мп (3х гибридный зум, OIS, f/2.2) и 5 Мп (f/2.4) + лазерный автофокус;

Фронтальная камера: 16 Мп (Sony IMX471, f/2.45);

Аккумулятор: 4300 мА·ч, быстрая зарядка Warp Charge 30T мощностью 30 Вт | 4510 мА·ч, быстрая проводная и беспроводная зарядка мощностью 30 Вт, реверсивная зарядка;

Аудио: стереодинамики, поддержка Dolby Atmos;

Связь: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE (4×4 MIMO), Wi-Fi 6 (2×2 MIMO), Bluetooth 5.1 (поддержка aptX HD и LDAC), NFC, USB Type-C (USB 3.1);

Безопасность: встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, распознавание лиц;

Защита от воды: IP68 (только OnePlus 8 Pro);

Габариты: 165,3 х 74,3 х 8,5 мм | 160,2 х 72,9 х 8 мм;

Вес: 199 гр | 180 гр.

OnePlus 8 Pro доступен в черном, синем и зеленом цветовых исполнениях корпуса, OnePlus 8 — в черном, зеленом и перламутровом. Стоимость OnePlus 8 в зависимости от конфигурации от 700 долларов, OnePlus 8 Pro – от 900 долларов. Продажи стартуют 21 апреля.