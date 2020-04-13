14.04.2020

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Half-Life: Alyx теперь полностью проходима без VR-шлема

Half-Life: Alyx

Релиз Half-Life: Alyx состоялся 23 марта. Пользователи и критики крайне высоко оценили VR-новинку от Valve. Проект набрал 93 балла в рейтинге Metacritic. Но большинство геймеров не имеют VR-устройств, поэтому новая часть серии игры для них была недоступна.

Российский моддер под ником r57zone создал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.

Автор опубликовал мод на GitHub, приложив также подробную инструкцию по установке драйвера и конфигурацией управления на клавиатуре и мышке.

Он также отметил, что пройти Half-Life: Alyx без VR-шлема будет достаточно тяжело. Для помощи игрокам он опубликовал файлы сохранений сложных этапов игры.

Судя по странице r57zone на Patreon, это еще не финальная версия драйвера, однако его уже можно загрузить, причем совершенно бесплатно.

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