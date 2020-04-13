Half-Life: Alyx теперь полностью проходима без VR-шлема

Релиз Half-Life: Alyx состоялся 23 марта. Пользователи и критики крайне высоко оценили VR-новинку от Valve. Проект набрал 93 балла в рейтинге Metacritic. Но большинство геймеров не имеют VR-устройств, поэтому новая часть серии игры для них была недоступна.

Российский моддер под ником r57zone создал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.

Автор опубликовал мод на GitHub, приложив также подробную инструкцию по установке драйвера и конфигурацией управления на клавиатуре и мышке.

Он также отметил, что пройти Half-Life: Alyx без VR-шлема будет достаточно тяжело. Для помощи игрокам он опубликовал файлы сохранений сложных этапов игры.

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Судя по странице r57zone на Patreon, это еще не финальная версия драйвера, однако его уже можно загрузить, причем совершенно бесплатно.