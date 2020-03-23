Состоялся релиз VR-игры Half-Life: Alyx — первой части Half-Life за 13 лет, первой сюжетной игры Valve за 9 лет. В основу игры легли технологии виртуальной реальности. Ее уже можно приобрести и скачать в сервисе Steam.

VR-игра Half-Life: Alyx не стала продолжением приключений Гордона Фримена и Аликс Вэнс. Разработчики шутера решили показать геймерам, что делала Аликс в годы отсутствия Фримена, когда на Землю напали силы Альянса. Однако они уверяют, что игра не станет последней в серии.

Сейчас Half-Life: Alyx будет доступна только на VR-шлемах с поддержкой Steam VR, то есть Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive и некоторых устройствах линейки Windows Mixed Reality. В будущем студия не исключает релиз и на PlayStation VR.