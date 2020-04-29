Беспроводные наушники Google Pixel Buds c функцией переводчика поступили в продажу

Компания Google представила беспроводные наушники Pixel Buds второго поколения на мероприятии Made by Google 2019 в октябре, но только сейчас они поступили в продажу.

Одновременно со стартом продаж в сети появились первые обзоры Google Pixel Buds. В целом они положительные, за исключением нескольких мелких замечаний вроде недостаточно глубокого баса и возможного легкого дискомфорта при длительном ношении.

В обзорах заметили одну особенность — неравномерный расход энергии правым и левым наушниками. Google объяснила, что так и должно быть, так как в определенный момент один наушник может использоваться активнее другого. За счет этого распределения и поочередного выполнения задач достигается большая суммарная автономность.

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В Pixel Buds второго поколения используются 12-миллиметровые динамические излучатели. Автономность самих наушников составляет 5 часов, а с учетом возможности подзарядки от аккумулятора футляра — 24 часа. Среди других особенностей новых Pixel Buds — функция адаптивной регулировки уровня громкости (Adaptive Sound) в зависимости от обстановки, поддержка быстрой и беспроводной зарядок, защита от влаги (IPx4) и функция переводчика в режиме реального времени.

Pixel Buds второго поколения доступны в белом, оранжевом, черном и мятном цветах внешней части корпуса. Внутренняя часть наушников окрашена в черный, а футляр доступен только в белом цвете.

Наушники предлагаются в онлайн-магазине Google Store по цене 179 долларов.