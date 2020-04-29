29.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяAVАкустические системыБеспроводные наушники Google Pixel Buds c функцией переводчика поступили в продажу

Беспроводные наушники Google Pixel Buds c функцией переводчика поступили в продажу

Google Pixel Buds

Компания Google представила беспроводные наушники Pixel Buds второго поколения на мероприятии Made by Google 2019 в октябре, но только сейчас они поступили в продажу.

Одновременно со стартом продаж в сети появились первые обзоры Google Pixel Buds. В целом они положительные, за исключением нескольких мелких замечаний вроде недостаточно глубокого баса и возможного легкого дискомфорта при длительном ношении.

В обзорах заметили одну особенность — неравномерный расход энергии правым и левым наушниками. Google объяснила, что так и должно быть, так как в определенный момент один наушник может использоваться активнее другого. За счет этого распределения и поочередного выполнения задач достигается большая суммарная автономность.

В Pixel Buds второго поколения используются 12-миллиметровые динамические излучатели. Автономность самих наушников составляет 5 часов, а с учетом возможности подзарядки от аккумулятора футляра — 24 часа. Среди других особенностей новых Pixel Buds — функция адаптивной регулировки уровня громкости (Adaptive Sound) в зависимости от обстановки, поддержка быстрой и беспроводной зарядок, защита от влаги (IPx4) и функция переводчика в режиме реального времени.

Pixel Buds второго поколения доступны в белом, оранжевом, черном и мятном цветах внешней части корпуса. Внутренняя часть наушников окрашена в черный, а футляр доступен только в белом цвете.

Наушники предлагаются в онлайн-магазине Google Store по цене 179 долларов.

ТЕГИ:
Google анонсировала PUBG, FIFA, Star Wars и другие игры для платформы Stadia
Видеоконференции в Google Meet становятся доступными всем пользователям
Новости по теме
События
Видеоконференции в Google Meet с
Игры
Google анонсировала PUBG, FIFA,
Акустические системы
Xiaomi представила беспроводные
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!