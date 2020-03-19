Вышла Android 11 Developer Preview 2

Компания Google месяц назад выпустила раньше обычного срока Android 11 Developer Preview. Теперь же согласно графику вышла версия Android 11 Developer Preview 2. Первые три версии сборки предназначены для специалистов и не рекомендуются для установки рядовыми пользователями.

Одним из важных нововведений сборки Android 11 Developer Preview 2 стала поддержка сгибаемых дисплеев интерфейсом мобильной ОС «из коробки». Система сможет определять положение автоматически, причем будут распознаваться даже промежуточные углы изгиба.

Еще одной важной функцией Android 11 Developer Preview 2 стало автоматическое управление частотой обновления дисплея, которая будет снижаться для экономии заряда аккумулятора при запуске нетребовательных приложений.

В операционную систему был интегрирован API для определения подключений к 5G-сети. На экране устройства будет появляться соответствующая иконка. Появилась и поддержка технологии определения подмены телефонных номеров мошенниками и спамерами.

Одиннадцатая версия мобильной ОС получила функцию блокировки камеры и микрофона в фоновом режиме, причем для заданных приложений можно будет сохранить указанную настройку единовременно или по умолчанию.

Также были внедрены различные изменения в систему безопасности, появился ярлык для быстрого просмотра истории уведомлений, появилась имитация экранов-водопадов, есть возможность настройки часов на экране блокировки.

Как и ранее, опробовать Android 11 Developer Preview 2 могут лишь владельцы смартфонов Pixel, начиная со второго поколения.