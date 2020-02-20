Google представила первую сборку Android 11 для разработчиков

Компания Google выпустила раньше обычного срока Android 11 Developer Preview, чтобы разработчики могли протестировать новую версию мобильной ОС перед запуском финальной сборки в этом году.

Google отметила, что улучшила все критически важные области платформы, чтобы обеспечить повышенную устойчивость и безопасность. Android 11 предлагает ряд важных функций для разработчиков, в том числе улучшения для сгибаемых аппаратов и 5G, интерфейсы API для работы с вызовами, новые возможности мультимедиа и камеры, улучшения в области машинного обучения и многое другое.

Новшества в области 5G

5G обеспечивает более высокие скорости и меньшие задержки. Благодаря 5G разработчики могут рассчитывать свои требовательные к трафику приложения (например, видео 4K или качественные игровые ресурсы) не только с прицелом на Wi-Fi, но и на мобильную связь. Открывается возможность создавать и ПО совершенно нового типа. Google в Android 11 обновила существующие API подключения, чтобы разработчики могли воспользоваться новшествами.

Dynamic meteredness API позволяет проверить, учитывается ли на соединении объем потребленного трафика, и если нет, то предложить более высокое разрешение и качество, подразумевающее более активное использование данных. Теперь поддерживаются и сотовые сети, некоторые операторы уже предлагают неограниченный трафик в сетях 5G;

При этом Bandwidth estimator API упрощает оценку пропускной способности 5G на скачивание и загрузку без необходимости опроса сети или вычисления собственной оценки. Если модем не поддерживает API, он делает оценку по умолчанию на основе текущего соединения.

Поддержка новых типов экранов

Производители устройств продолжают вводить новшества, предлагая все новые форматы экранов в своих мобильных устройствах. Google расширила их поддержку в Android 11 с помощью API, которые позволят разработчикам проще оптимизировать приложения. В частности, улучшена поддержка экранов с перфорацией и каплевидными вырезами, если необходимо задействовать для управления области рядом с краями. Кроме того, платформа получила поддержку сгибаемых устройств.

Новые возможности общения

В Android 11 внесены изменения, которые помогут разработчикам создавать более глубокие диалоговые приложения:

Особый раздел разговоров в шторке уведомлений. Пользователи смогут мгновенно находить текущие разговоры с людьми в своих любимых приложениях;

Bubbles (всплывающие пузыри) — способ держать разговоры в поле зрения, работая одновременно в других приложениях на смартфонах (ПО должно поддерживать Bubbles API);

Вставка изображений в ответы через шторку уведомлений. В совместимых приложениях пользователи смогут вставлять в ответы мультимедийные файлы прямо из раздела уведомлений, а не в только в самом приложении.

Улучшенная поддержка нейросетей

Google в Android 11 расширила поддержку машинного обучения в Neural Networks API 1.3.

API-интерфейсы Quality of Service поддерживают приоритет и время ожидания для исполнения модели;

API-интерфейсы Memory Domain сокращают копирование и преобразование памяти при выполнении последовательной модели;

Расширена поддержка квантования для более простых моделей и ускоренного вывода.

Конфиденциальность и безопасность

Компания Google постоянно расширяет возможности конфиденциальности и безопасности. Сейчас разработчики могут воспользоваться, например, таким новшеством, как одноразовое разрешение: для наиболее чувствительных типов данных (местоположения, микрофона и камеры) пользователи теперь смогут предоставлять временный доступ посредством одноразового разрешения, то есть до выхода из приложения.

Добавлено несколько улучшений в Scoped storage, касающихся накопителя: например, запрет на доступ к файлам RAW для мультимедиа, обновленный DocumentUI и операции пакетного редактирования в MediaStore. BiometricPrompt API получил ряд улучшений и теперь, в частности, поддерживает три типа аутентификаторов различного уровня: сильный, слабый и учетные данные устройства. Приложения теперь могут делиться блоками данных проще и безопаснее с другим ПО через BlobstoreManager. Также в Android 11 добавлена поддержка платформы для безопасного хранения и получения проверяемых документов, удостоверяющих личность: например, права, соответствующие стандарту ISO 18013-5.

Обновления компонентов системы через Google Play

Начиная с Android 10 в рамках Project Mainline, компания Google начала вместе с аппаратными партнерами активно продвигать обновления компонентов системы напрямую, чтобы повысить безопасность конечных устройств, не дожидаясь запуска соответствующих «заплаток» от производителей.

В Android 11 добавлено 12 новых обновляемых модулей, теперь их количество достигает 22. Среди прочего речь идет о модуле разрешений, который стандартизирует доступ пользователей и разработчиков к критическим элементам управления конфиденциальностью на устройствах Android; модуле медиа-провайдера, который является неотъемлемой частью усилий Google по обеспечению конфиденциальности в рамках Scoped Storage; модуле NNAPI (Neural Networks API), который оптимизирует производительность и гарантирует согласованные API-интерфейсы для всех устройств.

Улучшенная совместимость приложений

Google активно работает над тем, чтобы сделать обновления более быстрыми и легкими, отдавая при этом приоритет совместимости приложений по мере выпуска новых версий платформы. В Android 11 добавлен ряд процессов и инструментов для разработчиков, призванных минимизировать влияние обновлений платформы, упрощающих тестирование и отладку ПО и так далее.

Изменения в области связи, камеры и производительности:

Улучшения в области фильтрации звонков. Приложения для проверки звонков теперь станут полезнее: они могут получать статус подтверждения STIR / SHAKEN для входящего вызова как часть сведений о вызове, а также могут настраивать выводимый системой экран после звонка, чтобы пользователи могли пометить вызов как спам или добавить его в контакты;

Улучшенный API по выбору оптимального соединения Wi-Fi позволяет приложениям для управления подключениями лучше управлять сетями. Например, они могут форсировать отключения от сети, управлять сетями Passpoint, получать больше информации о качестве соединения и так далее. Кроме того, расширена поддержка Passpoint;

Анимированные файлы формата HEIF на системном уровне. Теперь API-интерфейс ImageDecoder позволяет декодировать и отображать анимации последовательности изображений, хранящиеся в файлах HEIF, поэтому разработчики могут использовать этот эффективный формат в своем ПО для экономии данных и уменьшения размера apk;

Встроенный декодер изображений. Новые API-интерфейсы NDK позволяют приложениям декодировать и кодировать изображения (например, JPEG, PNG, WebP), сохраняя при этом меньший размер APK, поскольку не придется подключать внешнюю библиотеку;

Отключение звука во время захвата камеры. Приложения могут использовать новые API для отключения вибрации звонков, сигналов будильника или уведомлений во время записи;

Приложения могут использовать теги метаданных, чтобы включить режимы боке при запросах захвата с камеры на устройствах, которые их поддерживают (как для фото, так и для видео);

Декодирование видео с низкой задержкой в MediaCode. Минимальные задержки при декодировании видео имеют решающее значение для таких служб, как Google Stadia, где скорость отклика потока на действия пользователя крайне важна. Видеокодеки, которые поддерживают воспроизведение с низкой задержкой, передают первый кадр потока как можно быстрее после начала декодирования. Теперь благодаря новому API приложения могут проверять соответствующие настройки в различных кодеках;

Режим HDMI с низкой задержкой. Приложения также могут использовать новые API для запроса автоматического режима с низкой задержкой (известного также как игровой режим) на внешних дисплеях и телевизорах.

Android 11 Developer Preview уже доступна для смартфонов Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a / 3a XL или Pixel 4/4 XL на веб-сайте разработчиков Android.

Google опубликовала график выхода тестовых сборок Android 11.

Компания обещает выпустить следующую сборку Developer Preview 2 в марте, Developer Preview 3 — в апреле, Beta 1 — в мае, на Google I/O (с 12 по 14 мая), Beta 2 — в июне (с финальными API и официальным SDK), Beta 3 и финальную стабильную версию — в конце третьего квартала 2020 года.