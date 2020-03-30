Смартфон Honor Play 9A с аккумулятором 5000 мА·ч за 127 долларов

Помимо смартфона 30S, бренд Honor представил модель попроще — Play 9A. Аппарат оснащен 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Несмотря на общее внешнее сходство с Honor 30S, у новинки заметно более широкие рамки вокруг экрана.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P35. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb. Накопитель на 64 или 128 Gb можно расширить картой microSD, под которую выделен отдельный слот в лотке с двумя SIM-картами.

Основная камера двойная: с сенсорами на 13 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4). Есть поддержка съемки в портретном режиме с размытием фона. Фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 10 Вт через разъем micro-USB. Максимальная автономность при воспроизведении видео — 35 часов, при прослушивании радио — 37 часов, при совершении звонков в сети 4G — 33 часа. Есть 3,5-мм аудиоразъем и поддержка FM-радио. На тыльной панели расположен сканер отпечатков пальцев.

Работает аппарат под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.0.1.

Смартфон Honor Play 9A будет доступен в двух версиях: 4/64 Gb памяти за 127 долларов и 4/128 Gb за 169 долларов. Цветовых вариантов корпуса три: зеленый, синий и черный. Старт продаж намечен на 7 апреля.