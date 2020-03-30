Honor 30S – Kirin 820, 64 Мп камера и поддержка 5G

Бренд Honor официально представил смартфон Honor 30S с поддержкой 5G. Смартфон стал во многом первым для бренда.

Устройство оснащено 6,5 дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+. Соотношение сторон 20:9.

Аппарат работает на базе восьмиядерного процессора Kirin 820 (1 х Cortex-A76, 2,36 GHz + 3 х Cortex-A76 по 2,1 GHz + 4 х Cortex-A55 по 1,84 GHz). Графический процессор — шестиядерный Mali-G57. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, внутренней – 128 или 256 Gb.

В Kirin 820 используется такой же сигнальный процессор изображения (ISP 5.0) и модем 5G, как и в Kirin 990. По официальным данным производительность ее GPU относительно GPU Kirin 810 выросла на 38%, производительность CPU — на 27%, производительность NPU — на 73%.

Это первая модель бренда с квадрокамерой, которая представлена основным датчиком разрешением 64 Мп (f/1,8), широкоугольным разрешением 8 Мп (f/2.4, 120 градусов), телефото 8 Мп (f/2.4, 3-кратный оптический) и модулем с разрешением 2 Мп (макросъемка, f/2). В основной камере применяется система стабилизации AIS на основе искусственного интеллекта. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.0).

Объем аккумуляторной батареи составляет 4000 мА·ч. Honor 30S стал первой моделью бренда с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. До 70% смартфон заряжается за 30 минут. Также поддерживаются фирменные технологии Link Turbo и GPU Turbo.

Аппарат работает под управлением операционной системы Android 10 с Magic UI 3.1.1.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.1, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, NFC, USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Стоимость смартфона Honor 30S в версии 8/128 Gb памяти составляет 340 долларов, а 8/256 Gb – 380 долларов. Продажи стартуют 7 апреля.