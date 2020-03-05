Realme выпустила свой первый фитнес-браслет Band

Помимо смартфонов компания Realme сегодня представила свой первый фитнес-браслет Band.

Размер цветного экрана Realme Band (65000 цветов) составил 0,96 дюймов, разрешение – 160 х 80 точек. Внизу экрана имеется «кнопка» для переключения функций. Датчик включает экран, когда пользователь поднимает запястье.

Гаджет синхронизируется со смартфоном по Bluetooth 4.2 с помощью приложения Realme Link для получения уведомлений, в том числе из популярных приложений. В списке значатся Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Gmail, TikTok, Twitter и YouTube.

Устройство предлагает типичные для подобных решений функции фитнеса: мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна и так далее. Имеется защита от воды и пыли (IP68) и девять спортивных режимов, в том числе предназначенный для игры в крикет.

За заявленный уровень автономности в 6-9 дней отвечает аккумулятор на 90 мАч. В отличие от других подобных решений, фитнес-браслет Band заряжается традиционным способом (по интерфейсу USB, но без проводов, коннектор встроен непосредственно в основной блок).

Вес новинки составил 20 гр, ширина ремешка – 16 мм. На выбор есть три цвета: желтый, зеленый и черный. Стоимость Realme Band около 20 долларов. Продажи начнутся уже сегодня.