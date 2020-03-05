Realme 6 и 6 Pro: доступные смартфоны с 90 Hz дисплеем

Компания Realme представила сегодня смартфоны Realme 6 и 6 Pro. Устройства оснащены дисплеем Full HD+ размерами 6,5 и 6,6 дюйма по диагонали соответственно. Яркость — 480 кд/м2. Экраны смартфонов обладают частотой обновления в 90 Hz.

Модель Realme 6 оснащена процессором MediaTek Helio G90T. Объем оперативной памяти составляет 4, 6 или 8 Gb. Флеш-память (UFS 2.1) — 64 или 128 Gb.

Основная камера содержит четыре датчика изображения: модуль на 64 Мп (сенсор Samsung GW1; f/1,8), 8 Мп (ультраширокоугольная оптика; f/2,3), макро-камера разрешением 2 Мп (f/2.4) и черно-белая портретная камера 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп располагается в небольшом отверстии в левом верхнем углу дисплея.

Габариты новинки составляют 162,1 х 74,8 х 9,6 мм при весе 191 гр. На выбор два цвета: перламутровый и синий.

Модель Realme 6 Pro получила процессор Snapdragon 720G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb. Флеш-память (UFS 2.1) — 64 или 128 Gb.

В основной камере одно изменение — черно-белый модуль заменен на 12 Мп (f/2.4) телефото-модуль. Благодаря этому в смартфоне реализован 20-кратный гибридный зум. Фронтальная камера у Realme 6 Pro двойная, применены датчики 16 Мп и 8 Мп.

Габариты — 163,8 х 75,8 х 8,9 мм, вес — 202 гр. Варианты цветов корпуса: синий и оранжевый.

Аппараты функционируют под управлением операционной системы Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом UI 1.0. В оснащение смартфонов входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников. Емкость аккумулятора смартфонов — 4300 мА·ч, есть поддержка 30-ваттной зарядки. Устройства оборудованы боковым дактилоскопическим сканером.

Стоимость смартфонов: