OPPO Watch: smart-часы с функцией ЭКГ и поддержкой eSIM

Вместе с новыми флагманскими смартфонами Find X2 и Find X2 Pro, компания OPPO представила свои первые smart-часы. OPPO Watch представлены в двух версиях, с размером корпуса 46 и 41 мм.

В зависимости от модификации в smart-часах установлен либо 1,91-дюймовый (326 ppi), либо 1,6-дюймовый (301 ppi) AMOLED-дисплей. Обеспечивается 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Характерной особенностью экрана часов стали загнутые края, дисплей устройства плавно перетекает в боковые грани. Часы заключены в алюминиевый корпус, в боковой части которого расположены две кнопки управления. Устройство имеет герметичное исполнение. OPPO Watch выдерживают погружение на глубину до 50 м (в версии c корпусом 41 мм — до 30 м).

Аппаратная составляющая включает связку из чипа Snapdragon Wear 2500 и Apollo 3. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, встроенной памяти — 8 Gb. В качестве программной платформы применяется ColorOS Watch на базе Android.

В OPPO Watch установлен стандартный набор датчиков, присущий всем трекерам активности, а также встроенный пульсометр с возможностью построения ЭКГ. Гаджет также позволяет отслеживать качество сна.

Часы получили поддержку SIM-карт стандарта eSIM. Объем аккумуляторной батареи у 41-мм версии составляет 300 мАч, у 46-мм модели — 430 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки VOOC Flash. До 50% емкости батарея заряжается всего за 17 мин, а на полное восполнение запаса энергии потребуется 75 мин. По заверению производителя, модель OPPO Watch с корпусом 46 мм способна проработать от одного заряда до 21 дня при активации режима энергосбережения, предусмотренного настройками системы. Есть NFC-модуль для осуществления бесконтактных платежей.

Стоимость smart-часов OPPO Watch составляет 216 долларов за 41-мм версию и 288 долларов за 46-мм модель. Стальная модификация 46-мм с керамической тыльной крышкой, сапфировым стеклом и ремешком из итальянской кожи будет предложена за 360 долларов. Продажи начнутся 24 марта.