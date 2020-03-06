Представлены флагманские смартфоны OPPO Find X2 и Find X2 Pro

Компания OPPO сегодня официально представила новый флагманский смартфон Find X2 и его Pro-версию. Внешне модели незначительно отличаются. В Find X2 задняя крышка стеклянная с применением Gorilla Glass 6, тогда как в Find X2 Pro может быть кожа или керамика.

Оба смартфона оснащены 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 3168 × 1440 пикселей, с небольшим изгибом по бокам, поддержкой 10-битного вывода и яркостью 1200 нит. Экран поддерживает частоту обновления до 120 Hz, что обеспечивает более плавную картинку.

OPPO применила ряд новых разработок. Технология MotionEngine уменьшает дрожание видео путем оптимизации несоответствия частоты кадров между контентом и дисплеем. Always HDR Experience преобразовывает любое SDR-видео в формат HDR с расширенным динамическим диапазоном, а Absolute Color Accuracy обеспечивает сверхточное отображение цветов такими, какие они есть в реальности.

Смартфоны построены на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 865 (1 x 2,84 GHz, 3 x 2,4 GHz, 4 x 1,8 GHz) с 5G-модемом Snapdragon X55 и 12 Gb оперативной памяти нового типа LPDDR5. Find X2 получил 256 Gb энергонезависимой флеш-памяти UFS 3.0, а Pro-версия — 512 Gb. Поддержка карт памяти не предусмотрена.

Главные отличия между моделями кроются в основной камере. Find X2 Pro получил два сенсора по 48 Мп — Sony IMX586 со сверширокоугольной оптикой и новый Sony IMX689 с увеличенным до 1/1,43 дюйма размером матрицы и пикселями по 1,12 мкм. Смартфон должен лучше снимать при плохом освещении. Кроме того, новый сенсор поддерживает технологию двухпиксельной фокусировки, за счет чего вероятность получить смазанный снимок сильно сокращается. Этому также способствует система оптической стабилизации изображения. Третья камера Find X2 Pro с разрешением 13 Мп и объективом-перископом с 5-кратным оптическим зумом. В паре с высоким разрешением двух других сенсоров также достигается 10-кратный гибридный зум и 60-кратный цифровой.

В Find X2 камера немного проще. Главный модуль — 48 Мп сенсор Sony IMX586, 12 Мп ультраширокоугольная камера с размером пикселя 1,4 мкм и «телевик» на 13 Мп с 3-кратным оптическим приближением и 20-кратным цифровым. Разрешение фронтальной камеры у обоих смартфонов 32 Мп.

Объемы аккумуляторных батарей у Find X2 и Find X2 Pro — 4200 мАч и 4260 мАч соответственно. Есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт (100% всего за 38 минут).

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Смартфоны оснащены подэкранным сканером отпечатков пальцев и защищены от воды по стандарту IP68. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1 В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, модуль NFC, стереодинамики, порт USB Type-C.

Габариты: Find X2 — 74,5 х 164,9 х 8 мм, Find X2 Pro — 74,4 х 165,2 х 8,8/9,5 мм. Вес: Find X2 — 196 гр, Find X2 Pro — 200 гр (задняя крышка кожаная), 207 гр (керамическая).

Стоимость OPPO Find X2 составляет 999 евро, а OPPO Find X2 Pro – 1199 евро. Продажи начнутся в мае.