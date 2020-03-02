OPPO Reno3 Pro: первый смартфон на платформе Mediatek Helio P95

Компания OPPO сегодня представила производительный смартфон Reno3 Pro. Устройство оснащено дисплеем Super AMOLED размером 6,4 дюйма по диагонали, соотношением сторон 20:9 и обладает разрешением Full HD+. В верхнем левом углу экрана имеется продолговатое отверстие для двойной фронтальной камеры. Непосредственно в область дисплея интегрирован дактилоскопический сканер.

OPPO Reno3 Pro — это первый в мире смартфон на процессоре Helio P95. Чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 GHz и графический ускоритель PowerVR GM 94446. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb. Флеш-накопитель вместимостью 128 или 256 Gb можно дополнить картой microSD.

Основная камера содержит четыре сенсора: главный на 64 Мп (f/1.7), 13 Мп телефото (f/2.4), 2x оптический зум, 8 Мп ультраширокоугольная оптика (f/2.2) и датчик глубины 2 Мп (f/2.4). В состав фронтальной камеры входят датчики с 44 Мп (f/2.4) и 2 Мп (f/2.4).

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4025 мА·ч с поддержкой быстрой 30-ваттной подзарядки VOOC Flash Charge 4.0. От 0 до 50% смартфон можно зарядить за 20 минут.

На смартфон установлена операционная система ColorOS 7 на основе Android 10. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, USB-C, 3.5 мм аудиоразъем. Есть модуль NFC. Габариты составляют 158.8 x 73.4 x 8.1 мм, вес – 175 гр.

Стоимость начинается от 415 долларов.