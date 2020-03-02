02.03.2020

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OPPO Reno3 Pro: первый смартфон на платформе Mediatek Helio P95

OPPO Reno3 Pro

Компания OPPO сегодня представила производительный смартфон Reno3 Pro. Устройство оснащено дисплеем Super AMOLED размером 6,4 дюйма по диагонали, соотношением сторон 20:9 и обладает разрешением Full HD+. В верхнем левом углу экрана имеется продолговатое отверстие для двойной фронтальной камеры. Непосредственно в область дисплея интегрирован дактилоскопический сканер.

OPPO Reno3 Pro

OPPO Reno3 Pro — это первый в мире смартфон на процессоре Helio P95. Чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 GHz и графический ускоритель PowerVR GM 94446. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb. Флеш-накопитель вместимостью 128 или 256 Gb можно дополнить картой microSD.

Основная камера содержит четыре сенсора: главный на 64 Мп (f/1.7), 13 Мп телефото (f/2.4), 2x оптический зум, 8 Мп ультраширокоугольная оптика (f/2.2) и датчик глубины 2 Мп (f/2.4). В состав фронтальной камеры входят датчики с 44 Мп (f/2.4) и 2 Мп (f/2.4).

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4025 мА·ч с поддержкой быстрой 30-ваттной подзарядки VOOC Flash Charge 4.0. От 0 до 50% смартфон можно зарядить за 20 минут.

На смартфон установлена операционная система ColorOS 7 на основе Android 10. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, USB-C, 3.5 мм аудиоразъем. Есть модуль NFC. Габариты составляют 158.8 x 73.4 x 8.1 мм, вес – 175 гр.

Стоимость начинается от 415 долларов.

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