Представлена мобильная платформа MediaTek Helio P95

Компания MediaTek представила новый процессор Helio P95 для смартфонов средней ценовой категории. Его особенностями стали ускоритель искусственного интеллекта APU 2.0, повышающий быстродействие гаджетов в различных сценариях и поддержка фирменной игровой технологии HyperEngine.

Конфигурация Helio P95 в целом идентична Helio P90. Восьмиядерный процессор MediaTek представлен двумя ядрами Cortex-A75 (2,2 GHz) и шестью Cortex-A55 (2.0 GHz). Как заявляет производитель, графический ускоритель PowerVR GM 9446 обеспечивает 10% прироста производительности SoC по сравнению с Helio P90. Чипсет поддерживает до 8 Gb оперативной памяти LPDDR4x с частотой 1866 MHz и накопители стандарта UFS 2.1 (как и в модели Helio P90).

Производители смартфонов на базе Helio P95 могут использовать дисплеи с разрешением до 2520 х 1080 пикселей и соотношением сторон 21:9. Не изменилась и поддержка камер (до 64 Мп).

Фирменный движок APU 2.0 компания позиционирует как «одно из наиболее мощных решений на базе ИИ для смартфонов с поддержкой 4G LTE». Технология HyperEngine предназначена для оптимизации системных ресурсов при запуске игр. В список поддерживаемых беспроводных интерфейсов входят стандарты Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Дату начала поставок новой мобильной платформы Helio P95 производитель не сообщает.