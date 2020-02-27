27.02.2020

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Представлена мобильная платформа MediaTek Helio P95

MediaTek Helio P95

Компания MediaTek представила новый процессор Helio P95 для смартфонов средней ценовой категории. Его особенностями стали ускоритель искусственного интеллекта APU 2.0, повышающий быстродействие гаджетов в различных сценариях и поддержка фирменной игровой технологии HyperEngine.

Конфигурация Helio P95 в целом идентична Helio P90. Восьмиядерный процессор MediaTek представлен двумя ядрами Cortex-A75 (2,2 GHz) и шестью Cortex-A55 (2.0 GHz). Как заявляет производитель, графический ускоритель PowerVR GM 9446 обеспечивает 10% прироста производительности SoC по сравнению с Helio P90. Чипсет поддерживает до 8 Gb оперативной памяти LPDDR4x с частотой 1866 MHz и накопители стандарта UFS 2.1 (как и в модели Helio P90).

Производители смартфонов на базе Helio P95 могут использовать дисплеи с разрешением до 2520 х 1080 пикселей и соотношением сторон 21:9. Не изменилась и поддержка камер (до 64 Мп).

Фирменный движок APU 2.0 компания позиционирует как «одно из наиболее мощных решений на базе ИИ для смартфонов с поддержкой 4G LTE». Технология HyperEngine предназначена для оптимизации системных ресурсов при запуске игр. В список поддерживаемых беспроводных интерфейсов входят стандарты Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Дату начала поставок новой мобильной платформы Helio P95 производитель не сообщает.

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