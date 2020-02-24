25.02.2020

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Sony Xperia 10 II: экран CinemaWide и процессор Snapdragon 665

Sony Xperia 10 II

Помимо флагманского Xperia 1 II компания Sony представила смартфон среднего уровня Xperia 10 II. Устройство оснащено дисплеем OLED CinemaWide Full HD+ размером 6 дюймов по диагонали с соотношением сторон 21:9.

Sony Xperia 10 II

Аппарат построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 665. За графику отвечает ускоритель Adreno 610. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, флеш-накопитель вместимостью 128 Gb.

Основная камера выполнена в виде тройного блока: 12 Мп основной сенсор (1/2,8″, f/2.0, 77 градусов, 26 мм) + 8 Мп телеобъектив (1/4″, f/2.4, 45 градусов, 52 мм) + 8 Мп с ультраширокоугольной оптикой (1/4″, f/2.2, 120 градусов, 16 мм). Фронтальная камера разрешением 8 Мп. Модель поддерживает запись видео в разрешении 4K.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3600 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки. Аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 10. Смартфон защищен от влаги и пыли по стандартам IP65/68, прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Оснащение включает Wi-Fi (802.11a/b/g/n), 2,4/5 GHz, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, 3,5 мм, NFC, USB Type-C, сканер отпечатков пальцев. Габариты: 167 х 69 х 8,2 мм, вес 151 гр.

Смартфон Sony Xperia 10 II будет доступен в нескольких цветах: черном, белом и зеленом. Информации о стоимости пока нет.

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