Sony представила «рожденный для скорости» флагманский Xperia 1 II

На онлайн-мероприятии Xperia Announcement February 2020 компания Sony представила новые продукты мобильного подразделения. Главный анонс — флагманский смартфон Xperia 1 II (Xperia 1 Mark II). В отличие от предшественника, Xperia 1 II получил стандартный аудиоразъем 3,5 мм и беспроводную зарядку.

В Европе это будет первый смартфон Sony с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G.

Устройство получило 6,5-дюймовый 4K HDR OLED дисплей CinemaWide с соотношением сторон 21:9. Реализована технология уменьшения размытия изображения подвижных объектов. Как заверяет производитель, технология аналогична той, что используется в дисплеях с частотой 90 Hz.

Отдельно уделено внимание геймерской аудитории. К смартфону можно напрямую подключать геймпады Dualshock 4. Также отдельно оптимизирована работа смартфона с Call of Duty Mobile.

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Аппарат построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 865. За графику отвечает Adreno 650. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, встроенной флеш-памяти — 256 Gb.

Основная камера тройная: 12 Мп, 1/1,7″ сенсор Exmor RS, f/1.7, фокусное расстояние 24 мм, угол захвата 82 градуса, 12 Мп (телефото), 1/3,4″, f/2.4, фокусное расстояние 70 мм, угол захвата 34 градуса и датчик на 12 Мп (широкоугольный), 1/2,55″, f/2.2, угол захвата 124 градуса, фокусное расстояние 16 мм. Камера получила оптику Zeiss и датчик 3D iToF. Фронтальная камера: 8 Мп, 1/4″ сенсор Exmor RS, 1,12 мкм, f/2.0, 84 гр, 3D-сканирование, SteadyShot.

Sony делает ставку на технологии, ранее использовавшиеся в линейке фирменных камер Sony Alpha. По словам компании, это первый смартфон с функцией серийной съемки на скорости до 20 кадров в секунду, а также автоматической настройкой выдержки.

Функция Cinematography Pro на базе технологии CineAlta позволяет вести съемку с различными настройками частоты кадров и предлагает больше возможностей ручного управления, в том числе для ручной фокусировки с системой автофокусировки (touch auto focus), и выбора настроек баланса белого для улучшения качества съемки в кинематографическом режиме.

Питание устройство получает от аккумуляторной батареи емкостью 4000 мА·ч, имеются беспроводная зарядка Qi, быстрая Quick Charge 3.0, Qnovo Adaptive Charging.

Смартфон работает на базе операционной системы Android 10. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.1, USB 3.1 Type-C, GPS, LTE, 5G, NFC, 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев, фронтальные стереодинамики с Dolby Atmos.

Габариты — 166 х 72 х 7,9 мм, вес 181 гр. Xperia 1 II получил защиту от воды (стандарт IP65/68) и с обеих сторон прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Sony Xperia 1 II будет доступен в двух цветах: черном и лиловом. Цена пока неизвестна.