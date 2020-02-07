На специальном мероприятии в Лос-Анджелесе был представлен новый Cadillac Escalade пятого поколения.

Главной особенностью внедорожника стал 38-дюймовый изогнутый дисплей, о котором infocity сообщал ранее. В Cadillac его называли самым крупным монитором в индустрии, но на деле оказалось, что цифровое пространство перед водителем состоит из трех отдельных экранов. Левый диагональю 7,2 дюйма отображает актуальные данные о поездке, центральный 14,2-дюймовый служит панелью приборов, а правый размером 16,9 дюйма отвечает за настройки мультимедиа и навигации. Управление климатом выведено на отдельную панель.

Все три монитора используют OLED-технологию с удвоенной плотностью пикселей. Еще два монитора диагональю 12,6 дюйма имеется у задних пассажиров, которые устанавливаются опционально. Водительские экраны входят в базовую комплектацию. Навигация Escalade получила элементы дополненной реальности.

Бортовая акустическая система разработана совместно с фирмой AKG. В ее состав входят 36 динамиков и 3 усилителя, обеспечивающих в общей сложности 28 каналов усиления звука. Система может регулировать громкость звучания независимо для передних и задних кресел, снабжена встроенными микрофонами, а также способна работать с водительскими ассистентами, например, если навигация определяет приближение к левому повороту, водитель услышит голосовую подсказку именно слева. Система устанавливается опционально, а в стандарте внедорожник укомплектуют 19 динамиками.

Escalade оснащен «автопилотом» нового поколения. Система SuperCruise взаимодействует с комплексом лидаров, радаров и GPS-датчиков и теперь умеет не только поддерживать прямолинейное движение по магистрали, но и самостоятельно перестраиваться.

В базовой комплектации внедорожник получил 22-дюймовые колеса и новую независимую подвеску сзади, адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control, 6,2-литровый двигатель V8. Мотор развивает 420 л.с. при 623 Нм крутящего момента, работает он в паре с 10-ступенчатым автоматом и опциональной системой полного привода.

Внедорожник имеет длину 5382 мм – на 238 мм больше, чем у предшественника. Пространство для ног пассажиров третьего ряда увеличилось на 40% (до 880 мм), а багажник подрос на 68% — до 722 л.

В продаже новый Cadillac Escalade должен появиться этим летом.