Новый Cadillac Escalade получит 38-дюймовый дисплей в салоне

Американский автопроизводитель Cadillac, входящий в состав корпорации General Motors, показал первый тизер следующего поколения Escalade.

Короткий, но интригующий тизер, сообщает об установке в новый Cadillac Escalade не просто цифровой панели приборов, а 38-дюймового экрана.

Straight lines are so last year. Introducing the first curved OLED in the industry, with over 38” diagonal of total display on the 2021 #Cadillac #Escalade. First look February 2020, available late 2020. pic.twitter.com/AoW4SvXhYA

— Cadillac (@Cadillac) December 16, 2019