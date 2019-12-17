Новый Cadillac Escalade получит 38-дюймовый дисплей в салоне

Американский автопроизводитель Cadillac, входящий в состав корпорации General Motors, показал первый тизер следующего поколения Escalade.

Короткий, но интригующий тизер, сообщает об установке в новый Cadillac Escalade не просто цифровой панели приборов, а 38-дюймового экрана.

Straight lines are so last year. Introducing the first curved OLED in the industry, with over 38” diagonal of total display on the 2021 #Cadillac #Escalade. First look February 2020, available late 2020. pic.twitter.com/AoW4SvXhYA — Cadillac (@Cadillac) December 16, 2019

Судя по видеоролику, внедорожник получит изогнутый OLED-дисплей с разрешением на уровне современных 4K-телевизоров — изображение должно отличаться богатой цветовой гаммой, точной цветопередачей и глубоким черным цветом. Но пока непонятно, будет ли это единый гигантский экран или общей 38-дюймовой диагональю будут считаться пара дисплеев.

Новый Cadillac Escalade будет официально представлен 4 февраля 2020 года, а в продажу он поступит в середине следующего года.