18.12.2019

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Новый Cadillac Escalade получит 38-дюймовый дисплей в салоне

Cadillac Escalade

Американский автопроизводитель Cadillac, входящий в состав корпорации General Motors, показал первый тизер следующего поколения Escalade.

Короткий, но интригующий тизер, сообщает об установке в новый Cadillac Escalade не просто цифровой панели приборов, а 38-дюймового экрана.

Судя по видеоролику, внедорожник получит изогнутый OLED-дисплей с разрешением на уровне современных 4K-телевизоров — изображение должно отличаться богатой цветовой гаммой, точной цветопередачей и глубоким черным цветом. Но пока непонятно, будет ли это единый гигантский экран или общей 38-дюймовой диагональю будут считаться пара дисплеев.

Новый Cadillac Escalade будет официально представлен 4 февраля 2020 года, а в продажу он поступит в середине следующего года.

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