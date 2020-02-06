Названа одна из первых игр для сервиса Nvidia GeForce Now
Сервис потоковой трансляции игр Nvidia GeForce Now, как мы уже сообщали, стал доступен для всех желающих.
Представлена одна из первых игр для Nvidia GeForce Now — Green Hell.
«Мы рады сообщить, что Green Hell, симулятор выживания в джунглях Амазонки от польских разработчиков Creepy Jar, будет доступна в сервисе GeForce Now и станет одной из первых доступных для платформы игр. Игроки могут запускать игры из своей библиотеки Steam на любом ПК, Mac, телевизоре или смартфоне с ОС Android. Больше не нужно беспокоиться о производительности или повторной покупке игр для разных платформ. Однако не все игры из вашей Steam библиотеки будут доступны сразу, так как для старта выбираются только самые лучшие и интересные. Одной из таких избранных стала survival-игра Green Hell», — сообщает Nvidia.
Напомним, что покупатели пакета GeForce Now Founders получат доступ к эффектам с трассировкой лучей, бесплатный 90-дневный ознакомительный период и расширенную продолжительность сеанса. Второй пакет называется GeForce Now Free, он бесплатный, но время сеанса в нем ограничено одним часом в сутки.