Nvidia официально запускает облачный игровой сервис GeForce Now за 5 долларов в месяц

После продолжительной фазы бета-тестирования Nvidia запускает сервис облачных игр GeForce Now. В отличие от Google Stadia, GeForce Now не пытается создать консольный интерфейс со своей собственной линейкой игр. Nvidia соединяется с вашей учетной записью в Steam, Epic или Battle.net, чтобы вы могли играть в игры, которые вы уже купили на этих платформах. Но GeForce Now — это не бесплатный сервис. Цена в 5 долларов в месяц действует только для тех, кто сразу купит годовую подписку. Что будет с ценами дальше, пока неясно, но компания заявляет, что планирует повысить цену.

Также стоит отметить, что покупатели пакета GeForce Now Founders получат доступ к эффектам с трассировкой лучей, бесплатный 90-дневный ознакомительный период и расширенную продолжительность сеанса. Второй пакет называется GeForce Now Free. Он действительно бесплатный, но время сеанса в нем ограничено одним часом в сутки. Nvidia будет по одной оптимизировать игры для своей платформы.