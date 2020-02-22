Lenovo Xiaoxin Air 14: ноутбук с видеокартой GeForce MX350

Компания Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Air 14 (2020). Устройство оборудовано 14-дюймовым дисплеем формата Full HD с антибликовым покрытием и функцией снижения мерцания при низкой яркости. Заявлено 100% охвата цветовой гаммы sRGB.

В основе ноутбука лежат процессоры Intel Core i5-1035G1 (до 3,6 GHz) или Core i7-1065G7 (до 3,9 GHz) в зависимости от конфигурации. Оба CPU имеют по четыре физических ядра и восемь потоков выполнения. Объем оперативной памяти достигает 16 Gb. За графические возможности ноутбука отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX350. В качестве накопителя обе модификации используют SSD объемом 512 Gb.

Заявленная автономность устройства с аккумулятором на 56,5 Втч составляет до 12 часов на одном заряде. Комбинация кнопок Fn+Q позволяет переключать режимы энергопотребления ноутбука: энергосбережение, «турбо» или интеллектуальный.

Новинка располагает клавиатурой с подсветкой, сканером отпечатков пальцев, интерфейсами HDMI, USB Type-C, USB 3.1 Gen 1 (×2) и слотом для флеш-карт формата SD. Толщина ноутбука — 16,9 мм, вес — 1,39 кг. Применяется операционная система Windows 10.

В продажу ноутбук Lenovo Xiaoxin Air 14 (2020) поступит 27 февраля. Стоимость конфигурации с процессором Intel Core i5-1035G1 и 16 Gb оперативной памяти составит 725 долларов, версия на базе Intel Core i7-1065G7 с тем же объемом ОЗУ будет предложена за 838 долларов.