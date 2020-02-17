NVIDIA представила видеокарты GeForce MX330 и MX350

Компания NVIDIA официально представила две мобильных видеокарты начального уровня GeForce MX350 и GeForce MX330. Они ориентированы, главным образом, на компактные ноутбуки.

Производитель на своем официальном сайте не уточняет технические характеристики новинок. Однако он приводит информацию об их производительности. Видеокарты GeForce MX330 и GeForce MX350 обеспечивают до 2 и 2,5 раз соответственно более высокую производительность, нежели «современная встроенная графика». Здесь NVIDIA подразумевает встроенную графику Intel Iris Plus 11-го поколения с 64 исполнительными блоками в процессоре Core i7-1065G7.

Компания отмечает, что ее новые мобильные видеокарты оснащаются видеопамятью GDDR5, поддерживают технологии NVIDIA Optimus и GameWorks и актуальные версии популярных API, включая DirectX 12 (12_1), Vulcan 1.1, Open GL 4.6 и OpenCL 1.2.

Модель GeForce MX330 построена на чипе Pascal GP108 с 384 ядрами CUDA и тактовыми частотами 1531/1594 MHz. GeForce MX350 построена на более мощном чипе GP107 с 640 ядрами CUDA и частотами 1354/1468 MHz. Объем памяти GDDR5 составляет 2 Gb, она подключена по 64-битному интерфейсу. Оба GPU работают в пределах теплового пакета 25 Вт. Эти характеристики приводит ресурс Notebook Check.

Первые ноутбуки на GeForce MX350 и GeForce MX330 должны выйти в ближайшие недели.