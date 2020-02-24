Huawei Mate Xs: смартфон с гибким экраном и Kirin 990 5G

Компания Huawei, помимо флагманского планшета MatePad Pro, представила на пресс-конференции новый смартфон, оборудованный гибким дисплеем. Новинка получила название Mate Xs.

Как и прошлогодняя модель Mate X, смартфон получил 8-дюймовый OLED-дисплей, складывающийся наружу – в сложенном состоянии получается 6,6-дюймовая панель с одной стороны и 6,38 — с обратной. Благодаря такой конструкции можно использовать в качестве основного дисплея любую из сторон аппарата. Разрешение панели составляет 2480 × 2200 точек. По заявлению производителя, смартфон обзавелся улучшенным по сравнению с предыдущей моделью линейки шарниром и на 80% более стойким к внешним воздействиям защитным покрытием — двухслойной полиамидной пленкой.

Применен процессор Kirin 990 5G со встроенным модемом 5G для работы в мобильных сетях пятого поколения. Графический блок использует ускоритель Mali-G76. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, флеш-накопитель вместимостью 512 Gb.

Основная камера представлена четырьмя модулями: основной с разрешением 40 Мп и объективом с диафрагмой F/1,8, 16 Мп модуль со сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2 и 8 Мп модуль с телеобъективом с диафрагмой F/2,4 и оптической стабилизацией, а также Tof-датчик для определения глубины. Максимальная кратность гибридного зума модели составляет 45x, а минимальное фокусное расстояние при макросъемке — 2,5 см. Фронтальной камеры в этой модели нет.

Емкость аккумулятора Mate Xs составляет 4500 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 55 Вт, соответствующий блок включен в комплект поставки.

Работает новинка под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11, но без сервисов Google: вместо них — экосистема Huawei Mobile Services.

Стоимость Huawei Mate Xs составляет 2499 долларов.