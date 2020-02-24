Huawei MatePad Pro — первый планшет с беспроводной зарядкой

Компания Huawei официально представила флагманский планшет Huawei MatePad Pro, который оснащен новейшей однокристальной системой Kirin 990.

MatePad Pro стал первым планшетом с поддержкой функций беспроводной (до 15 Вт) и реверсивной (7,5 Вт) зарядки.

10,8-дюймовый дисплей новинки с разрешением 2560 x 1600 пикселей, максимальной яркостью 540 нит и плотностью пикселей 280 ppi получил тонкие рамки (ширина 4,9 мм) и поддерживает специальный режим чтения, снижающий интенсивность синего спектра для защиты глаз. Заявлено 96% охвата цветового пространства NTSC. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, флеш-память UFS 3.0 — 128, 256 или 512 Gb.

Основная камера имеет разрешение 13 Мп и объектив с диафрагмой F/1,8. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0) расположена в верхнем левом углу экрана, занимающего 90% площади лицевой панели гаджета. Планшет получил акустическую систему Harman Kardon.

За автономность модели отвечает встроенный аккумулятор емкостью 7250 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки. По заявлению производителя, на одном заряде гаджет способен проработать до 13 часов в режиме воспроизведения видео и до 40 часов при разговоре (есть слот для SIM-карты). Полная зарядка занимает 2,5 часа.

Планшет получил поддержку электронного пера Huawei M-Pen, способного распознавать 4096 степеней давления (идет в комплекте вместе с чехлом-клавиатурой). Модуль NFC нет. Работает устройство под управлением Android 10 (EMUI 11). При массе 460 гр толщина планшета составляет всего 7,2 мм.

Новинка поступит в продажу в апреле этого года в версиях только с Wi-Fi или с LTE-модемом.

Huawei MatePad Pro будет предлагаться по стоимости 549 евро за версию 6/128 Gb с Wi-Fi, модификация 8/256 Gb будет стоить 649 евро. Модели с LTE-модулем обойдутся покупателям в 599 евро и 699 евро за аналогичные конфигурации памяти. Версии с 5G-модемом будут стоить 799 евро (8/256 Gb) и 949 евро (8/512 Gb).