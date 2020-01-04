Транспортное средство Segway S-Pod имеет запас хода до 70 км

Компания Segway, помимо электросамоката KickScooter Air T15, представит на выставке CES 2020 прототип транспортного средства под названием S-Pod.

По словам разработчиков, S-Pod может развивать скорость 40 км/ч. На одной подзарядке батареи можно проехать до 70 км. Вес — 150 кг.

S-Pod использует традиционную для гироскутеров Segway технологию сохранения баланса. Но в отличие от обычных Segway, он управляется не наклонами корпуса пользователя, а с помощью небольшого джойстика, расположенного справа от сиденья.

Финальную версию S-Pod покажут в этом году, а старт продаж намечен на 2021 год. Цена пока неизвестна.