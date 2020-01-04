05.01.2020

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Segway выпустила электросамокат с круиз-контролем

Segway

В преддверии выставки CES 2020 в Лас-Вегасе, американский производитель Segway, принадлежащий китайской компании Ninebot, представил новый электросамокат KickScooter Air T15.

Segway

Как заявляет производитель, это самый легкий, компактный и энергоэффективный электросамокат в истории. Вес составляет 9,97 кг. Его можно сложить одним нажатием на кнопку.

Электросамокат получил функцию круиз-контроля. Он развивает скорость до 20 км/ч, в том числе на подъемах с уклоном в 15 градусов. Запас хода составляет 14,4 км, но его можно немного расширить, поскольку во время торможения батарея подзаряжается. На руле расположен небольшой экран.

Segway-Ninebot Air T15 оценен в 799 долларов.

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