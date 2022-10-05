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5 октября, 2022
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Запущен единый стандарт Matter для устройств умного дома

Matter

Коммерческая организация Connectivity Standards Alliance объявила о выпуске единого стандарта для устройств умного дома Matter 1.0.

Кроме того, альянс запустил программу сертификации для производителей. На старте поддерживаются следующие типы продуктов: лампочки, выключатели, контроллеры освещения, вилки и розетки, дверные замки, термостаты и другие контроллеры отопления, жалюзи и шторы, датчики безопасности, контроллеры гаражных ворот, телевизоры и потоковые видеоплееры. В следующей спецификации Matter список будет расширен.

О поддержке стандарта Matter заявила и компания Apple — перейти на универсальный протокол пользователи iOS-устройств смогут уже в ближайшее время.

Предполагается, что совместимые устройства из разных экосистем будут подключаться автоматически через Ethernet, Wi-Fi и Thread с использованием шифрования.

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