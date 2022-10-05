Xiaomi TV Q2 – линейка доступных QLED-телевизоров

Компания Xiaomi представила второе поколение QLED-телевизоров на глобальном рынке. В линейку TV Q2 вошли три модели с диагоналями 50″, 55″ и 65″. Телевизоры получили металлическую рамку и подставку.

Все модели оснащены QLED-панелями с разрешением 4К и кадровой частотой 60 Hz (10 бит, 92% DCI-P3), которые способны воспроизводить HDR-контент и поддерживают технологию Dolby Vision HQ. Есть поддержка технологии MEMC, повышающей плавность картинки. За звук отвечает встроенная аудиосистема суммарной мощностью 30 Вт

В основе новинок лежит 4-ядерный процессор MediaTek MTK 9611. В оснащение также входят поддержка Wi-Fi (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, два USB 2.0, три HDMI, Ethernet и 3,5-мм разъем для наушников. Устройства работают под управлением Google TV. Поддерживается голосовое управление как самим телевизором, так и системой умного дома.

На рынок Европы серия Xiaomi TV Q2 поступит в ближайшее время по цене 599, 699 и 899 евро за версии на 50″, 55″ и 65″ соответственно.

Кроме телевизоров, компания Xiaomi представила для международного рынка флагманские смартфоны 12T и 12T Pro и фитнес-браслет Smart Band 7 Pro.

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