Visa впервые в Азербайджане запускает технологию Mobility & Transit Transaction для бесконтактной оплаты в общественном транспорте

Компания Visa впервые в Азербайджане запускает технологию Mobility & Transit Transaction (MTT). Она позволяет объединять оплаты за проезд в общественном транспорте за 24 часа в одну транзакцию, которая списывается единым платежом в конце дня. Сервис запущен на всех 14 станциях Бакинского кольцевого маршрута, оборудованных турникетами со считывающими устройствами для приема бесконтактных платежей.

Пассажиры могут оплатить проезд не только банковскими картами, но и картами в цифровых кошельках, используя устройства со встроенным NFC-модулем: телефон, часы или платежное кольцо. Компания Visa реализовала проект совместно с «Азербайджанскими железными дорогами» (АЖД), Центральным банком Азербайджана, Международным банком Азербайджана, RBC Group, IBA Group и AzeriCard.

Модель MTT позволяет операторам предлагать ряд гибких тарифов для пассажиров, в том числе фиксированные тарифы, тарифы с учетом расстояния и времени, мультимодальные тарифы, а также такие функции, как ограничение тарифа, льготы и возврат средств за задержку.

Глобальные исследования Visa показывают, что 27% потребителей в крупных городах готовы чаще пользоваться общественным транспортом, если за него будет проще платить. MTT создает инклюзивный, бесшовный и эффективный опыт оплаты проезда в общественном транспорте для пассажиров, а высокая скорость транзакций позволяет быстро и эффективно входить и выходить из систем общественного транспорта.