Visa впервые в Азербайджане запускает технологию Mobility & Transit Transaction для бесконтактной оплаты в общественном транспорте

Компания Visa впервые в Азербайджане запускает технологию Mobility & Transit Transaction (MTT). Она позволяет объединять оплаты за проезд в общественном транспорте за 24 часа в одну транзакцию, которая списывается единым платежом в конце дня. Сервис запущен на всех 14 станциях Бакинского кольцевого маршрута, оборудованных турникетами со считывающими устройствами для приема бесконтактных платежей.
Пассажиры могут оплатить проезд не только банковскими картами, но и картами в цифровых кошельках, используя устройства со встроенным NFC-модулем: телефон, часы или платежное кольцо. Компания Visa реализовала проект совместно с «Азербайджанскими железными дорогами» (АЖД), Центральным банком Азербайджана, Международным банком Азербайджана, RBC Group, IBA Group и AzeriCard.
Модель MTT позволяет операторам предлагать ряд гибких тарифов для пассажиров, в том числе фиксированные тарифы, тарифы с учетом расстояния и времени, мультимодальные тарифы, а также такие функции, как ограничение тарифа, льготы и возврат средств за задержку.
Глобальные исследования Visa показывают, что 27% потребителей в крупных городах готовы чаще пользоваться общественным транспортом, если за него будет проще платить. MTT создает инклюзивный, бесшовный и эффективный опыт оплаты проезда в общественном транспорте для пассажиров, а высокая скорость транзакций позволяет быстро и эффективно входить и выходить из систем общественного транспорта.
«Мы убеждены, что комфортная инфраструктура и «умный транспорт» — это важнейшие факторы развития экономики страны и современных городов. Наша команда стремится предоставить пользователям карт Visa максимально комфортный опыт при совершении мультимодальных путешествий, когда пассажир в течение дня пользуется разными типами транспорта. Для этого мы выстраиваем бесшовную экосистему, без необходимости полагаться на наличные деньги, покупать несколько билетов или устанавливать несколько приложений. Начиная с 2018 года Visa принимала активно участие в более чем 650 проектах в области городской мобильности по всему миру, а также стала партнером запуска 280 проектов по бесконтактной оплате проезда. Сегодня мы рады иметь возможность развивать этот подход в Азербайджане совместно с нашими партнерами. Надеемся, что вскоре технология появится не только в проекте Железных Дорог Азербайджана, но и во всем транспорте Баку, а также всех регионах Республики», — сказала Кристина Дорош, вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане.