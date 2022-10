Поворотная точка для общественного транспорта: Visa объявила об 1 млрд. бесконтактных транзакций по всему миру

Компания Visa объявила о достижении отметки в 1 млрд. бесконтактных транзакций в общественном транспорте за 1 год впервые: все больше пассажиров ценят удобство и скорость. Недавнее исследование Visa Future of Urban Mobility Survey показало, что 91% пассажиров ожидают возможность бесконтактной оплаты в транспорте, и почти треть назвали бесконтактные платежи главной функцией, которая побудит их пользоваться общественным транспортом.

Согласно тому же исследованию, большинство пассажиров общественного транспорта (88%) говорят, что экологичность и ненанесение вреда окружающей среде влияют на то, как часто они пользуются общественным транспортом, при этом большинство трудоустроенных пассажиров (62%) пользуются общественным транспортом не менее трех дней в неделю.

Технология бесконтактной оплаты в транспорте в одно касание – tap-to-ride, которая позволяет пассажирам использовать свою существующую карту или мобильный кошелек для оплаты проезда, гораздо удобнее, так как нет необходимости носить с собой нужную сумму наличными или беспокоиться о том, чтобы транспортная карта была всегда пополнена. Visa помогла внедрить бесконтактные платежи в общественном транспорте в городах по всему миру, от Бангкока до Мехико и Рио, а также поддержала более 550 инициатив в сфере городской мобильности с момента запуска технологии Tap to Pay в общественном транспорте в 2011 году.

В Азербайджане в 2021 году компанией Visa была запущена технология бесконтактной оплаты проезда в пригородных электричках Баку на 14 станциях Абшеронской кольцевой железной дороги. Пассажиры этого маршрута могут оплатить поездку бесконтактной банковской картой или устройствами со встроенным NFC-модулем: смартфонами или умными часами. Проект был реализован совместно с Азербайджанскими железными дорогами, Центральным банком Азербайджанской Республики, Международным банком Азербайджана, а также при поддержке RBC Group, IBA Group и Azericard.

Быстрый рост цифровых платежей служит доказательством того, насколько привлекательным этот вариант оплаты стал для потребителей. Впервые в истории сеть Visa обработала более миллиарда транзакций tap-to-ride в глобальных транспортных системах за один год. На Европу приходится наибольшая доля этих транзакций, в том числе более четырех миллионов в день только на систему Transport for London, также наблюдается рост в каждом отдельном регионе; в Северной Америке примерно каждая пятая оплата в общественном транспорте бесконтактная. Помимо удобства и гибкости для клиентов, технология бесконтактных платежей доказала окупаемость инвестиций для транспортных компаний.

Эта бесконтактная технология также поддерживает карты Visa Prepaid и Private Label, которые позволяют приобрести цифровые билеты всем пользователям общественного транспорта, независимо от их финансового положения или наличия у них доступа к банковскому счету, что играет важную роль в расширении доступа к финансовым услугам во всем мире.

Visa работает с мэриями, урбанистами, транспортными департаментами городских властей, операторами и поставщиками решений, чтобы переосмыслить опыт городских поездок с упором на инклюзивность, экологичность и взаимосвязанность мультимодального транспорта. В рамках сети Resilient Cities Network ,Visa сотрудничает с рядом городов Латинской Америки и Карибского бассейна для совместной разработки цифровых решений для особых задач региона.

Visa также работает вместе с инициативой Всемирного экономического форума Global New Mobility Coalition, которая стремится лучше понять проблемы и решения для создания общей, связанной и декарбонизированной транспортной экосистемы. Команда недавно изучила влияние инноваций в оплате проезда на экологичность: Innovation in mobility payments is keeping people moving while protecting the planet.

На протяжении последних 60 лет Visa сотрудничает с государственными учреждениями, чтобы усовершенствовать способы оплат и доступность транспорта, поддерживать рост экономики и повышать благосостояние общества. Внедрение инноваций в ежедневные транспортные платежи — это самый эффективный способ, который помогает достичь наших целей.

Чтобы узнать больше о глобальных инициативах Visa в области городской мобильности, посетите страницу Visa’s Global Urban Mobility page. Вы также можете прочесть больше информации об опросе Visa’s Future of Urban Mobility Survey здесь.