В Steam проходит октябрьский фестиваль демоверсий «Играм быть»

В сервисе цифровой дистрибуции Steam начался традиционный фестиваль «Играм быть», который продлится в течение одной недели — до 21:00 по бакинскому времени 10 октября 2022 года.

В рамках мероприятия доступно множество демоверсий еще не вышедших игр как от начинающих, так и от опытных разработчиков. Помимо этого, разработчики множества игр проводят прямые трансляции, во время которых играют и отвечают на вопросы зрителей.

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С полным списком доступных демоверсий можно ознакомиться на странице фестиваля.

Кроме того, в рамках фестиваля можно получить значок для Steam, уровень которого повышается по мере того, как пользователи знакомятся с играми в обновленном списке рекомендаций.

Для удобства навигации все демоверсии представлены в 11 категориях: экшены, приключения, стратегии, симуляторы, ролевые игры, головоломки, платформеры, спорт и гонки, многопользовательские, с поддержкой контроллера, а также VR.

Некоторые игры можно предзаказать со скидкой.

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