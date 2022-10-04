spot_img
4 октября, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВ Steam проходит октябрьский фестиваль демоверсий «Играм быть»

В Steam проходит октябрьский фестиваль демоверсий «Играм быть»

Steam

В сервисе цифровой дистрибуции Steam начался традиционный фестиваль «Играм быть», который продлится в течение одной недели — до 21:00 по бакинскому времени 10 октября 2022 года.

В рамках мероприятия доступно множество демоверсий еще не вышедших игр как от начинающих, так и от опытных разработчиков. Помимо этого, разработчики множества игр проводят прямые трансляции, во время которых играют и отвечают на вопросы зрителей.

С полным списком доступных демоверсий можно ознакомиться на странице фестиваля.

Кроме того, в рамках фестиваля можно получить значок для Steam, уровень которого повышается по мере того, как пользователи знакомятся с играми в обновленном списке рекомендаций.

Для удобства навигации все демоверсии представлены в 11 категориях: экшены, приключения, стратегии, симуляторы, ролевые игры, головоломки, платформеры, спорт и гонки, многопользовательские, с поддержкой контроллера, а также VR.

Некоторые игры можно предзаказать со скидкой.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяЛучшие Android-смартфоны по соотношению производительности и цены в рейтинге AnTuTu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,196ФанатыМне нравится
998ЧитателиЧитать
3,134ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»