В Epic Games Store можно бесплатно получить Rising Hell и Slain: Back from Hell

Epic Games Store бесплатно отдает две игры Rising Hell и Slain: Back from Hell. Их можно забрать до 13 октября.

Rising Hell – это вертикальный платформер жанра rogue-lite, накачанный адреналином и щедро приправленный готик-металом. Игроку нужно будет выкарабкиваться из переменчивого ада и сражаться с полчищами кровожадных демонов. У игры очень хорошие отзывы.

Slain: Back from Hell – игрок управляет судьбой Баторина, обреченного героя в готическом мире, стремящегося освободить шесть проклятых владений от шести смертоносных повелителей. Все это происходит под аккомпанемент тяжелой звуковой дорожки от Курта Виктора Брайанта.

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Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет аркада ToeJam & Earl: Back in the Groove!

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